unlock написав:Alfa_Bank добрый день. Помнится в начале месяца Вы обещали, что до конца июля починят невозможность открытия ФастКард тем, у кого раньше был открыт счет в соответствующей валюте, а потом закрыт. Как прогресс по этому вопросу? Кстати на момент открытие ФастКард вообще не работает(сообщает о технических работах).
Сегодня будем тестировать. Думаю, завтра более точно отпишусь по срокам.
velvet написав:Alfa_Bank да что такое? вчера проблемы с 3 д секьюр, сейчас в мобильном приложении не показывает актуальный остаток, хотя смс о зачислении денег пришла
Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства
А что за проблемы с 3D Secure вчера были? У меня до сих не проходит оплата заказа на Розетке. После ввода реквизитов идет перенаправление на https://cap.attempts.securecode.com/acs ... D=16&VAA=A и дальше ошибка Розетки "При оплате произошла ошибка. Платеж отклонен. Проверьте правильность введённых реквизитов карты или укажите номер другой карты (9868)". Это оно? Будет исправлено?
velvet написав:Alfa_Bank да что такое? вчера проблемы с 3 д секьюр, сейчас в мобильном приложении не показывает актуальный остаток, хотя смс о зачислении денег пришла
Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства
А что за проблемы с 3D Secure вчера были? У меня до сих не проходит оплата заказа на Розетке. После ввода реквизитов идет перенаправление на https://cap.attempts.securecode.com/acs ... D=16&VAA=A и дальше ошибка Розетки "При оплате произошла ошибка. Платеж отклонен. Проверьте правильность введённых реквизитов карты или укажите номер другой карты (9868)". Это оно? Будет исправлено?
Sagittarius, добрый день. Проблема была в другом - был не подключен 3ДС. Дайте ваши данные, проверю.