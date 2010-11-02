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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7373737473757376>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:57

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

решил поменять ПИН в банкомате ... банкомат предлагает придумать ПИН от 4 до 6 символов ... Это так и есть? 6тизначный пин модно установить и безболезненно потом юзать?


IMPRINTER, добрый день. Пин-код наших карт должен состоять из 4-х цифр. Отправила на ответственное подразделение на уточнение.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 25 лип, 2019 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:04

  2XL написав:
Alfa_Bank написав: Можете рассмотреть вариант текущего счета или Fast Card для валютообмена, как советовали на ветке
Бывшие владельцы валютных карт уже могут оформлять Fast Card? Через приложение, как и ранее, не доступно.
Какие отличия этих продуктов?

Сегодня будем тестировать, если все будет хорошо, то в ближайшие дни станет доступно.
Fast Card - это, фактически, та же пластиковая карта. А текущий счет - счет для хранения средств, без ключика-карты. Вот тарифы, на всякий случай:
https://alfabank.ua/storage/files/dbo-dod-7-21052019.pdf
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:10

  unlock написав:Alfa_Bank добрый день. Помнится в начале месяца Вы обещали, что до конца июля починят невозможность открытия ФастКард тем, у кого раньше был открыт счет в соответствующей валюте, а потом закрыт. Как прогресс по этому вопросу? Кстати на момент открытие ФастКард вообще не работает(сообщает о технических работах).

Сегодня будем тестировать. Думаю, завтра более точно отпишусь по срокам.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:18

  velvet написав:Alfa_Bank да что такое? вчера проблемы с 3 д секьюр, сейчас в мобильном приложении не показывает актуальный остаток, хотя смс о зачислении денег пришла

Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:33

Re: Альфа-Банк

И не только в мобильном приложении. Время устранения в студию!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:36

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank да что такое? вчера проблемы с 3 д секьюр, сейчас в мобильном приложении не показывает актуальный остаток, хотя смс о зачислении денег пришла

Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства :oops:


я думал после ИБАНа этим займутся )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:40

  Dikoy написав:И не только в мобильном приложении. Время устранения в студию!

Пока не известно :( Делаем все возможное.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:19

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

решил поменять ПИН в банкомате ... банкомат предлагает придумать ПИН от 4 до 6 символов ... Это так и есть? 6тизначный пин модно установить и безболезненно потом юзать?


IMPRINTER, добрый день. Пин-код наших карт должен состоять из 4-х цифр. Отправила на ответственное подразделение на уточнение.

Коллеги обещали исправить инфо на экране, только это займет некоторое время.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:44

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank да что такое? вчера проблемы с 3 д секьюр, сейчас в мобильном приложении не показывает актуальный остаток, хотя смс о зачислении денег пришла

Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства :oops:

А что за проблемы с 3D Secure вчера были? У меня до сих не проходит оплата заказа на Розетке. После ввода реквизитов идет перенаправление на https://cap.attempts.securecode.com/acs ... D=16&VAA=A и дальше ошибка Розетки "При оплате произошла ошибка. Платеж отклонен. Проверьте правильность введённых реквизитов карты или укажите номер другой карты (9868)". Это оно? Будет исправлено?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:47

  Sagittarius написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank да что такое? вчера проблемы с 3 д секьюр, сейчас в мобильном приложении не показывает актуальный остаток, хотя смс о зачислении денег пришла

Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства :oops:

А что за проблемы с 3D Secure вчера были? У меня до сих не проходит оплата заказа на Розетке. После ввода реквизитов идет перенаправление на https://cap.attempts.securecode.com/acs ... D=16&VAA=A и дальше ошибка Розетки "При оплате произошла ошибка. Платеж отклонен. Проверьте правильность введённых реквизитов карты или укажите номер другой карты (9868)". Это оно? Будет исправлено?

Sagittarius, добрый день. Проблема была в другом - был не подключен 3ДС. Дайте ваши данные, проверю.
Alfa_Bank
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