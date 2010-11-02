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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7373737473757376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:52

Re: Альфа-Банк

  Sagittarius написав:У меня до сих не проходит оплата

Попробуйте кеш/кукки почистить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:34

  clientage написав:
  Sagittarius написав:У меня до сих не проходит оплата

Попробуйте кеш/кукки почистить

Пробовал на разных компьютерах и в мобилке. Результат одинаковый. Написал в личку представителю банка, жду результатов проверки.
Sagittarius
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