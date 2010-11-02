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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:52
Sagittarius написав:
У меня до сих не проходит оплата
Попробуйте кеш/кукки почистить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:34
clientage написав: Sagittarius написав:
У меня до сих не проходит оплата
Попробуйте кеш/кукки почистить
Пробовал на разных компьютерах и в мобилке. Результат одинаковый. Написал в личку представителю банка, жду результатов проверки.
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Sagittarius
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