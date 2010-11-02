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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7374737573767377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:34

если у меня РД 29
единственная покупка сделана 23 июля/провелась 25 июля
чтобы не платить 60 грн. нужно загасить карту до 29 июля или 29 августа?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:50

  IMPRINTER написав:curiousobro

а если альфа-чек не подключен?

Вам шашечки или ехать ?
Если ехать - маршрут имеется :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:50

  uaprofi написав:если у меня РД 29
единственная покупка сделана 23 июля/провелась 25 июля
чтобы не платить 60 грн. нужно загасить карту до 29 июля или 29 августа?

по 29 июЛя(провести по счету)!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:01

  clientage написав:
  uaprofi написав:если у меня РД 29
единственная покупка сделана 23 июля/провелась 25 июля
чтобы не платить 60 грн. нужно загасить карту до 29 июля или 29 августа?

по 29 июЛя(провести по счету)!


т.е. что это получается пошёл в супермаркет потратил 500 грн. и через 6 дней гасить? или платить 60 грн ... как жирно выходит...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:17

  uaprofi написав:
  clientage написав:
  uaprofi написав:если у меня РД 29
единственная покупка сделана 23 июля/провелась 25 июля
чтобы не платить 60 грн. нужно загасить карту до 29 июля или 29 августа?

по 29 июЛя(провести по счету)!


т.е. что это получается пошёл в супермаркет потратил 500 грн. и через 6 дней гасить? или платить 60 грн ... как жирно выходит...

Ага. Даже спецом заводят 2ю кредитку с РД+15дн, шобы полсрока одной пользоваться, а сл. полсрока 2й... Тогда жаба не так сильно давит :) :)
Но лучше гонять КК на 10..20К/мес, тогда мона и на 60грн раскошелиться. Хотя все равно обидно, если сравнивать с Таськой, например :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:56

  clientage написав:
  uaprofi написав:
т.е. что это получается пошёл в супермаркет потратил 500 грн. и через 6 дней гасить? или платить 60 грн ... как жирно выходит...

Ага. Даже спецом заводят 2ю кредитку с РД+15дн, шобы полсрока одной пользоваться, а сл. полсрока 2й... Тогда жаба не так сильно давит :) :)
Но лучше гонять КК на 10..20К/мес, тогда мона и на 60грн раскошелиться. Хотя все равно обидно, если сравнивать с Таськой, например :(


А некоторые особо БДСМ-клиенты даже заводят карты, где комиссия за обслуживание счета не 60 грн., А 3,5% от задолженности. Т.е на 20000 долга - 700 грн
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:03

  WachtAmRhein написав:А некоторые особо БДСМ-клиенты даже заводят карты, где комиссия за обслуживание счета не 60 грн., А 3,5% от задолженности. Т.е на 20000 долга - 700 грн

шо это за карта? это же "издевательство"!!!
имя карты пожалуйста в студию!
страна должна знать своих героев!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:05

  uaprofi написав:
  WachtAmRhein написав:А некоторые особо БДСМ-клиенты даже заводят карты, где комиссия за обслуживание счета не 60 грн., А 3,5% от задолженности. Т.е на 20000 долга - 700 грн

шо это за карта? это же "издевательство"!!!
имя карты пожалуйста в студию!
страна должна знать своих героев!


Так большая часть кредиток у Аллы такие. Ваш обычный максимум - белая ворона в этом ряду премиальных карт.
WachtAmRhein
 
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clientage

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