если у меня РД 29
единственная покупка сделана 23 июля/провелась 25 июля
чтобы не платить 60 грн. нужно загасить карту до 29 июля или 29 августа?
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Додано: Чет 25 лип, 2019 21:34
если у меня РД 29
единственная покупка сделана 23 июля/провелась 25 июля
чтобы не платить 60 грн. нужно загасить карту до 29 июля или 29 августа?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:50
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:50
по 29 июЛя(провести по счету)!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:01
т.е. что это получается пошёл в супермаркет потратил 500 грн. и через 6 дней гасить? или платить 60 грн ... как жирно выходит...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:17
Ага. Даже спецом заводят 2ю кредитку с РД+15дн, шобы полсрока одной пользоваться, а сл. полсрока 2й... Тогда жаба не так сильно давит
Но лучше гонять КК на 10..20К/мес, тогда мона и на 60грн раскошелиться. Хотя все равно обидно, если сравнивать с Таськой, например
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:56
А некоторые особо БДСМ-клиенты даже заводят карты, где комиссия за обслуживание счета не 60 грн., А 3,5% от задолженности. Т.е на 20000 долга - 700 грн
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:03
шо это за карта? это же "издевательство"!!!
имя карты пожалуйста в студию!
страна должна знать своих героев!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:05
Так большая часть кредиток у Аллы такие. Ваш обычный максимум - белая ворона в этом ряду премиальных карт.
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