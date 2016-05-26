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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7375737673777378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:41

Re: Альфа-Банк

  maxstar написав:если за 5 дней закинуть личные деньги и пользоваться только личными?

Можна, але на свої там %% нема. Краще вже дебеткою тоді платити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:51

  clientage написав:
  maxstar написав:Посоветуйте какую карту открыть

С Альфой могут безболезненно работать ток профи они же ХИ-клиенты они же свинорылы :)
Вы хто, откуда знаете про СЭП? Мож вы ещё знаете шо такое рИГламинт и проводка по щоту? :lol: :lol:
Шобы удовлетворить на 100% ваши аппетиты нужны ДВЕ карты: Пакетная дебетка и кредитка Максимум. Возможно добавить ФастКард.
Изучайте их тарифы, условно-бесплатное обслуживание.
Возможно желание работать с Альфой и пропадет :(
Однако если вы асилите большую часть условностей в тарифах, то не пожалеете, шо решили поработать с Алкой :lol:

Сэп я не только знаю, но и пользуюсь
Знаю о регламенте (по ТАСу уже прошёл) и проводке по счету.
maxstar
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