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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:41
maxstar написав:
если за 5 дней закинуть личные деньги и пользоваться только личными?
Можна, але на свої там %% нема. Краще вже дебеткою тоді платити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:51
clientage написав: maxstar написав:
Посоветуйте какую карту открыть
С Альфой могут безболезненно работать ток профи они же ХИ-клиенты они же свинорылы
Вы хто, откуда знаете про СЭП? Мож вы ещё знаете шо такое рИГламинт и проводка по щоту?
Шобы удовлетворить на 100% ваши аппетиты нужны ДВЕ карты: Пакетная дебетка и кредитка Максимум. Возможно добавить ФастКард.
Изучайте их тарифы, условно-бесплатное обслуживание.
Возможно желание работать с Альфой и пропадет
Однако если вы асилите большую часть условностей в тарифах, то не пожалеете, шо решили поработать с Алкой
Сэп я не только знаю, но и пользуюсь
Знаю о регламенте (по ТАСу уже прошёл) и проводке по счету.
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