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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7381738273837384>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:11

  ALEX66 написав:
  Alfa_Bank написав:
  ALEX66 написав:Alfa_Bank
Комісія за Поповнення Рахунку у гривні готівкою (в т.ч. 3ю особою) в касах АТ «Альфа-Банк» дорівнюватиме:

при сумі поповнення менше або рівної 4 000 грн. складає 30 грн.за операцію;
при сумі поповнення більше 4 000 грн. – не утримується.

Я вносил деньги на свою карту Ультра в кассе , используя пос-терминал.
И кассир должен быть в курсе , что с такой операции вздымается комиссия в 30 гон.
Но меня не предупредили никак , ни кассир , ни по Эл.почте ,ни смс !!!

Извините, значит немного не правильно вас поняла. В каком отделении вы были?

В киевском #17 , чек терминала #550 12:42 , 25.07.2019.

Спасибо. Ситуацию выясню. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:19

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank ,певно не побачили моє питання додаткове?
Скажите если я не переоформлю средства,а пополню уже действующий вклад,то как тогда с днём начисления %?
Или лучше пополнить Дох.сейф или Сбер.счёт?

Да, не увидела, извините. % по доходному сейфу и депозиту будут со вторника.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:30

  Aps написав:
  ALEX66 написав:Alfa_Bank
Банку больше не на чем зарабатывать , как тырить мелочь по карманам своих клиентов ?
Ну да , по одному разу вы сможете срубить деньжат , но репутация банка стоит намного дороже !
Стоит об этом подумать !


То мабуть тариф что народ учился самообслуживанию, а не толпу у кассы организовывал.

Абсолютно нормальное новшество..
В каждом отд., по крайней мере в Киеве, стоит терминал пополнения через который очень удобно и легко можно и пополнить и баланс узнать, и все без комиса.
Но все равно народ ломится в касу..
У одного кадра спросил: чего стоишь 15 минут в очереди,- пойди пополнись через терминал.
Ответ: ну а вдруг я чего то не так там сделаю и деньги не туда уйдут
Как не туда??!!
Ты же всовываешь свою карточку?
Вот так и живем.
Для сравнения.
После того как ощад поднял комис по комун. платежам до 7 грн за платежку, все, кто не платит онлайн, начали пополнять через ощадовский терминал.
Недавно зашел в отделение и охренел..
очереди к кассе нет, зато два десятка бабулек окружили терминал и коллегиально отправляли платежи, а после с гордым видом уходили, что в 90 лет сумели освоить сложную технику.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:33

  EvgCapp написав:Абсолютно нормальное новшество..
В каждом отд., по крайней мере в Киеве, стоит терминал пополнения через который очень удобно и легко можно и пополнить и баланс узнать, и все без комиса.
Но все равно народ ломится в касу..
У одного кадра спросил: чего стоишь 15 минут в очереди,- пойди пополнись через терминал.
Ответ: ну а вдруг я чего то не так там сделаю и деньги не туда уйдут
Как не туда??!!
Ты же всовываешь свою карточку?

Некоторое время назад пополнение через всовывание карточки перестало работать. У нас в отделении даже сотрудницу поставили, которая помогала найти меню пополнения, и вбить номер карты вручную.
Востаннє редагувалось wig в П'ят 26 лип, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:33

Re: Альфа-Банк

Кстати, у кого-то получилось пройти квест "Увеличение кредитного лимита" в Альфа-Мобайл? Каждый раз все длиннее и длиннее, но результат стабильно одинаков.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:05

  Faceless написав:Кстати, у кого-то получилось пройти квест "Увеличение кредитного лимита" в Альфа-Мобайл? Каждый раз все длиннее и длиннее, но результат стабильно одинаков.

Я жене уже дважды увеличивал. 2й раз запросили ввести обновленные данные по з/п
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:08

Re: Альфа-Банк

А є можливість якось визначити, чи я встановлював ПІН на своїй баксокартці? Чи встановити ще раз і все? Це вартуватиме мені якихось коштів? Альфа мені справжній овер намалює за це при нульовому залишку?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:15

  M-Audio написав:Скажите, а что это такое могло быть с картой?
Серая "Ультра", довольно старая и была использована ранее для множества операций. Понадобилось снять в банкомате небольшую сумму. Банкоматы в округе - только "Приват" и "Ощад", но последний не работает. Вставляю карту, ввожу ПИН, оно думает, и "спасибо за визит, заберите вашу карту". Без объявления войны, так сказать, причём совершенно неважно, правильный ПИН введен или неправильный. Соседний приватовский банкомат - то же самое. При этом другие люди успешно что-то снимают со своих карт прямо между моими попытками.
Ладно, иду в супермаркет, беру шоколадку, успешно расплачиваюсь этой картой (терминал тоже Приват).
На выходе - дай, думаю, ещё одну попытку сделаю. И вуаля - и пустило, и даже денег дало.
Это что за хитрый карточный механизм может приводить к таким занимательным эффектам?

как давно была предыдущая операция перед попыткой снять налик?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:16

  ALEX66 написав:Вчера был в отделении Альфа-Банка , пополнял свою карту Ультра с использованием POS-терминала .
Списали комиссию 3% !!!!
За что ?
Это что снятие с банкомата кредитных средств ?
За пополнение своей карты своими же деньгами - комиссия 3% !!!
При этом никто не предупреждал : ни смс , ни по эл.почте , ни кассир не соизволил сказать о комиссии !
Вот такие вот дела !
Тырят мелочь по карманам , как воры !

пополняли в кассе суммой до 4К ?
если да - то есть новость на сайте. на форуме тоже писали.
а вот было ли извещение по другим каналам ХЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:21

  Alfa_Bank написав:До 18:00 должно провестись, пополнение депозита через Мобайл проводится по графику 11/15/18.

расписание у аллы не единое для всех что ли?
или 11/15/18 это новое расписание для всех?
mephala
 
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