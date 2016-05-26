Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:08

А є можливість якось визначити, чи я встановлював ПІН на своїй баксокартці? Чи встановити ще раз і все? Це вартуватиме мені якихось коштів? Альфа мені справжній овер намалює за це при нульовому залишку?