ALEX66 написав:Alfa_Bank Комісія за Поповнення Рахунку у гривні готівкою (в т.ч. 3ю особою) в касах АТ «Альфа-Банк» дорівнюватиме:
при сумі поповнення менше або рівної 4 000 грн. складає 30 грн.за операцію; при сумі поповнення більше 4 000 грн. – не утримується.
Я вносил деньги на свою карту Ультра в кассе , используя пос-терминал. И кассир должен быть в курсе , что с такой операции вздымается комиссия в 30 гон. Но меня не предупредили никак , ни кассир , ни по Эл.почте ,ни смс !!!
Извините, значит немного не правильно вас поняла. В каком отделении вы были?
В киевском #17 , чек терминала #550 12:42 , 25.07.2019.
_PORT_UA написав:Alfa_Bank ,певно не побачили моє питання додаткове? Скажите если я не переоформлю средства,а пополню уже действующий вклад,то как тогда с днём начисления %? Или лучше пополнить Дох.сейф или Сбер.счёт?
Да, не увидела, извините. % по доходному сейфу и депозиту будут со вторника.
ALEX66 написав:Alfa_Bank Банку больше не на чем зарабатывать , как тырить мелочь по карманам своих клиентов ? Ну да , по одному разу вы сможете срубить деньжат , но репутация банка стоит намного дороже ! Стоит об этом подумать !
То мабуть тариф что народ учился самообслуживанию, а не толпу у кассы организовывал.
Абсолютно нормальное новшество.. В каждом отд., по крайней мере в Киеве, стоит терминал пополнения через который очень удобно и легко можно и пополнить и баланс узнать, и все без комиса. Но все равно народ ломится в касу.. У одного кадра спросил: чего стоишь 15 минут в очереди,- пойди пополнись через терминал. Ответ: ну а вдруг я чего то не так там сделаю и деньги не туда уйдут Как не туда??!! Ты же всовываешь свою карточку? Вот так и живем. Для сравнения. После того как ощад поднял комис по комун. платежам до 7 грн за платежку, все, кто не платит онлайн, начали пополнять через ощадовский терминал. Недавно зашел в отделение и охренел.. очереди к кассе нет, зато два десятка бабулек окружили терминал и коллегиально отправляли платежи, а после с гордым видом уходили, что в 90 лет сумели освоить сложную технику.
EvgCapp написав:Абсолютно нормальное новшество.. В каждом отд., по крайней мере в Киеве, стоит терминал пополнения через который очень удобно и легко можно и пополнить и баланс узнать, и все без комиса. Но все равно народ ломится в касу.. У одного кадра спросил: чего стоишь 15 минут в очереди,- пойди пополнись через терминал. Ответ: ну а вдруг я чего то не так там сделаю и деньги не туда уйдут Как не туда??!! Ты же всовываешь свою карточку?
Некоторое время назад пополнение через всовывание карточки перестало работать. У нас в отделении даже сотрудницу поставили, которая помогала найти меню пополнения, и вбить номер карты вручную.
Востаннє редагувалось wig в П'ят 26 лип, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
А є можливість якось визначити, чи я встановлював ПІН на своїй баксокартці? Чи встановити ще раз і все? Це вартуватиме мені якихось коштів? Альфа мені справжній овер намалює за це при нульовому залишку?
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M-Audio написав:Скажите, а что это такое могло быть с картой? Серая "Ультра", довольно старая и была использована ранее для множества операций. Понадобилось снять в банкомате небольшую сумму. Банкоматы в округе - только "Приват" и "Ощад", но последний не работает. Вставляю карту, ввожу ПИН, оно думает, и "спасибо за визит, заберите вашу карту". Без объявления войны, так сказать, причём совершенно неважно, правильный ПИН введен или неправильный. Соседний приватовский банкомат - то же самое. При этом другие люди успешно что-то снимают со своих карт прямо между моими попытками. Ладно, иду в супермаркет, беру шоколадку, успешно расплачиваюсь этой картой (терминал тоже Приват). На выходе - дай, думаю, ещё одну попытку сделаю. И вуаля - и пустило, и даже денег дало. Это что за хитрый карточный механизм может приводить к таким занимательным эффектам?
как давно была предыдущая операция перед попыткой снять налик?
ALEX66 написав:Вчера был в отделении Альфа-Банка , пополнял свою карту Ультра с использованием POS-терминала . Списали комиссию 3% !!!! За что ? Это что снятие с банкомата кредитных средств ? За пополнение своей карты своими же деньгами - комиссия 3% !!! При этом никто не предупреждал : ни смс , ни по эл.почте , ни кассир не соизволил сказать о комиссии ! Вот такие вот дела ! Тырят мелочь по карманам , как воры !
пополняли в кассе суммой до 4К ? если да - то есть новость на сайте. на форуме тоже писали. а вот было ли извещение по другим каналам ХЗ.