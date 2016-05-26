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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7381738273837384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:23

  ALEX66 написав:
  Alfa_Bank написав:
  ALEX66 написав:Alfa_Bank
Банку больше не на чем зарабатывать , как тырить мелочь по карманам своих клиентов ?
Ну да , по одному разу вы сможете срубить деньжат , но репутация банка стоит намного дороже !
Стоит об этом подумать !

Все прописано в тарифах к карте. Ваши комментарии передам.

Эти изменения в тарифах с 22 Липня , так что вы сами в этих вопросах не можете разобраться !!!
https://alfabank.ua/about/press/z-22-li ... -debe-1882

офпред писала вам про пополнение через ПТКС. они и ранее были в тарифах.
она не так поняла ваш канал. вы же написали через постерминал а не касса.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:25

  ALEX66 написав:Alfa_Bank
Комісія за Поповнення Рахунку у гривні готівкою (в т.ч. 3ю особою) в касах АТ «Альфа-Банк» дорівнюватиме:

при сумі поповнення менше або рівної 4 000 грн. складає 30 грн.за операцію;
при сумі поповнення більше 4 000 грн. – не утримується.

Я вносил деньги на свою карту Ультра в кассе , используя пос-терминал.
И кассир должен быть в курсе , что с такой операции вздымается комиссия в 30 гон.
Но меня не предупредили никак , ни кассир , ни по Эл.почте ,ни смс !!!

ALEX66, с отделения отзвонились, что вопрос решен и с вами связались. Подтвердите, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:25

Re: Альфа-Банк

Кто подскажет
Кеш бэк кассы автобусные...метрополитен пополнение проездного пройдет???
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:32

  kreuz написав:А є можливість якось визначити, чи я встановлював ПІН на своїй баксокартці? Чи встановити ще раз і все? Це вартуватиме мені якихось коштів? Альфа мені справжній овер намалює за це при нульовому залишку?

kreuz, доброго дня. Можна змінити, зателефонувавши на 044..., чи у банкоматі. Дзвінок - згідно тарифного плану мобільного оператора. У банкоматі - 0.75 дол.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:33

  Alfa_Bank написав:
  ALEX66 написав:Alfa_Bank
Комісія за Поповнення Рахунку у гривні готівкою (в т.ч. 3ю особою) в касах АТ «Альфа-Банк» дорівнюватиме:

при сумі поповнення менше або рівної 4 000 грн. складає 30 грн.за операцію;
при сумі поповнення більше 4 000 грн. – не утримується.

Я вносил деньги на свою карту Ультра в кассе , используя пос-терминал.
И кассир должен быть в курсе , что с такой операции вздымается комиссия в 30 гон.
Но меня не предупредили никак , ни кассир , ни по Эл.почте ,ни смс !!!

ALEX66, с отделения отзвонились, что вопрос решен и с вами связались. Подтвердите, пожалуйста.

Да , звонили из отделения , кассир .
Извинялись , что не заметили комиссию , пополнили карту на сумму снятой комиссии .
Спасибо большое за помощь в решении этого вопроса !
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43

а так можна было?

лохануться на комиссию
обвинить кассира
списать комиссию
нда
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