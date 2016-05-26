ALEX66 написав:Alfa_Bank Банку больше не на чем зарабатывать , как тырить мелочь по карманам своих клиентов ? Ну да , по одному разу вы сможете срубить деньжат , но репутация банка стоит намного дороже ! Стоит об этом подумать !
Все прописано в тарифах к карте. Ваши комментарии передам.
ALEX66 написав:Alfa_Bank Комісія за Поповнення Рахунку у гривні готівкою (в т.ч. 3ю особою) в касах АТ «Альфа-Банк» дорівнюватиме:
при сумі поповнення менше або рівної 4 000 грн. складає 30 грн.за операцію; при сумі поповнення більше 4 000 грн. – не утримується.
Я вносил деньги на свою карту Ультра в кассе , используя пос-терминал. И кассир должен быть в курсе , что с такой операции вздымается комиссия в 30 гон. Но меня не предупредили никак , ни кассир , ни по Эл.почте ,ни смс !!!
ALEX66, с отделения отзвонились, что вопрос решен и с вами связались. Подтвердите, пожалуйста.
kreuz написав:А є можливість якось визначити, чи я встановлював ПІН на своїй баксокартці? Чи встановити ще раз і все? Це вартуватиме мені якихось коштів? Альфа мені справжній овер намалює за це при нульовому залишку?
kreuz, доброго дня. Можна змінити, зателефонувавши на 044..., чи у банкоматі. Дзвінок - згідно тарифного плану мобільного оператора. У банкоматі - 0.75 дол.
ALEX66 написав:Alfa_Bank Комісія за Поповнення Рахунку у гривні готівкою (в т.ч. 3ю особою) в касах АТ «Альфа-Банк» дорівнюватиме:
при сумі поповнення менше або рівної 4 000 грн. складає 30 грн.за операцію; при сумі поповнення більше 4 000 грн. – не утримується.
Я вносил деньги на свою карту Ультра в кассе , используя пос-терминал. И кассир должен быть в курсе , что с такой операции вздымается комиссия в 30 гон. Но меня не предупредили никак , ни кассир , ни по Эл.почте ,ни смс !!!
ALEX66, с отделения отзвонились, что вопрос решен и с вами связались. Подтвердите, пожалуйста.
Да , звонили из отделения , кассир . Извинялись , что не заметили комиссию , пополнили карту на сумму снятой комиссии . Спасибо большое за помощь в решении этого вопроса !