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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:27
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:Alfa_Bank
а по моему платежу можете уточнить - деньги ушли в банк получателя?
Ушли в 14:37.
спасибо, пусть рецепиент свой банк теперь теребит
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:58
mephala написав: Alfa_Bank написав:
До 18:00 должно провестись, пополнение депозита через Мобайл проводится по графику 11/15/18.
расписание у аллы не единое для всех что ли?
или 11/15/18 это новое расписание для всех?
так что скажете? мы то привыкли к расписанию 11/14/17
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mephala
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:07
mephala написав: mephala написав: Alfa_Bank написав:
До 18:00 должно провестись, пополнение депозита через Мобайл проводится по графику 11/15/18.
расписание у аллы не единое для всех что ли?
или 11/15/18 это новое расписание для всех?
так что скажете? мы то привыкли к расписанию 11/14/17
есть ДВА ракурса ОДНОго расписания
10-14-17 - это подготовка/инициализация операции/перевода от клиента
11-15-18 - это крайний срок отправки/выполнения тех переводов банком
ПС. Правда у банка еще есть отмазка типа +0.5ч -- синхронизация между базами и МАБом остатков карточных счетов
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:37
v57 написав:
лохануться на комиссию
обвинить кассира
списать комиссию
нда
не совсем, скорее всего было так: пополнял на 1000, кассир деньги взяла, ничего не сказала он расписался и ушел, и тут смс что пополнено на 1000-3%. Скорее всего так.
Вообще-то кассир должна была сказать с вас еще 30грн - комиссия за пополнение.
Я периодически встречаю пополнятелей через кассу, им говорят тут комиссия, а они да в курсе, но хочу именно через кассу. (правда это обычно кредиток касается)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:29
прям позвоню по поводу этого черта- и уже нет комиссии
как-то не правильно это
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v57
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:23
Только у меня перестали на почту приходить уведомления о входах в интернет банкинг?
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:37
EvgCapp написав:
В каждом отд., по крайней мере в Киеве, стоит терминал пополнения через который очень удобно и легко можно и пополнить и баланс узнать, и все без комиса.
В тарифах по
Максимуму, пишут что с комисом
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mihasik
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