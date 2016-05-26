Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:37

v57 написав: лохануться на комиссию

обвинить кассира

списать комиссию

нда лохануться на комиссиюобвинить кассирасписать комиссиюнда

не совсем, скорее всего было так: пополнял на 1000, кассир деньги взяла, ничего не сказала он расписался и ушел, и тут смс что пополнено на 1000-3%. Скорее всего так.Вообще-то кассир должна была сказать с вас еще 30грн - комиссия за пополнение.Я периодически встречаю пополнятелей через кассу, им говорят тут комиссия, а они да в курсе, но хочу именно через кассу. (правда это обычно кредиток касается)