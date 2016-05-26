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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7384738573867387>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:27

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:Alfa_Bank а по моему платежу можете уточнить - деньги ушли в банк получателя?

Ушли в 14:37.

спасибо, пусть рецепиент свой банк теперь теребит :)
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:58

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:До 18:00 должно провестись, пополнение депозита через Мобайл проводится по графику 11/15/18.

расписание у аллы не единое для всех что ли?
или 11/15/18 это новое расписание для всех?

так что скажете? мы то привыкли к расписанию 11/14/17
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:07

  mephala написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:До 18:00 должно провестись, пополнение депозита через Мобайл проводится по графику 11/15/18.

расписание у аллы не единое для всех что ли?
или 11/15/18 это новое расписание для всех?

так что скажете? мы то привыкли к расписанию 11/14/17

есть ДВА ракурса ОДНОго расписания :)
10-14-17 - это подготовка/инициализация операции/перевода от клиента
11-15-18 - это крайний срок отправки/выполнения тех переводов банком

ПС. Правда у банка еще есть отмазка типа +0.5ч -- синхронизация между базами и МАБом остатков карточных счетов :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:37

  v57 написав:лохануться на комиссию
обвинить кассира
списать комиссию
нда

не совсем, скорее всего было так: пополнял на 1000, кассир деньги взяла, ничего не сказала он расписался и ушел, и тут смс что пополнено на 1000-3%. Скорее всего так.
Вообще-то кассир должна была сказать с вас еще 30грн - комиссия за пополнение.
Я периодически встречаю пополнятелей через кассу, им говорят тут комиссия, а они да в курсе, но хочу именно через кассу. (правда это обычно кредиток касается)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:29

прям позвоню по поводу этого черта- и уже нет комиссии :)

как-то не правильно это
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:23

Re: Альфа-Банк

Только у меня перестали на почту приходить уведомления о входах в интернет банкинг?
adamsmittttt
 
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  EvgCapp написав:
В каждом отд., по крайней мере в Киеве, стоит терминал пополнения через который очень удобно и легко можно и пополнить и баланс узнать, и все без комиса.

В тарифах по
Максимуму, пишут что с комисом
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:53

  adamsmittttt написав:Только у меня перестали на почту приходить уведомления о входах в интернет банкинг?

при входе через вебверсию уведомления теперь не приходят,а через мобильное приложение дня два уже как опять начали приходить...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:13

Re: Альфа-Банк

velvet написав:
  adamsmittttt написав:Только у меня перестали на почту приходить уведомления о входах в интернет банкинг?

при входе через вебверсию уведомления теперь не приходят,а через мобильное приложение дня два уже как опять начали приходить...
Странно. У меня перестали приходить в обоих случаях... Почта в настройках не менялась.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:36

  yuri1978 написав:
  mephala написав:
  yuri1978 написав:подскажите, платежи по реквизитам с ультры в МАБе уходят день в день?

пока никто не жаловался.
у меня сейчас в банкинге светится "дата зарахування" понедельником, хотя отправлял сегодня снятые со сбера где-то в 12-20.
с той стороны люди очень деньги ждут.
может офпред что скажет? :roll:


Альфа, когда вы уже уберете эту дату зарахування из информации о платеже. Не реже двух раз в месяц на форуме из-за этого топот копыт значительно усиливается.
WachtAmRhein
 
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