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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:34
WachtAmRhein
после того как ибан прикрутят
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Додано: Суб 27 лип, 2019 00:32
IMPRINTER написав:WachtAmRhein
после того как ибан прикрутят
Ибан скоро уже
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Faceless
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Додано: Суб 27 лип, 2019 04:38
Faceless написав:
Кстати, у кого-то получилось пройти квест "Увеличение кредитного лимита" в Альфа-Мобайл? Каждый раз все длиннее и длиннее, но результат стабильно одинаков.
Просил увеличить на 15, увеличили на 5к.
Максимка
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guntherhouse777
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