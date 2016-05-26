WachtAmRhein
после того как ибан прикрутят
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:34
WachtAmRhein
после того как ибан прикрутят
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Додано: Суб 27 лип, 2019 00:32
Re: Альфа-Банк
Ибан скоро уже
Додано: Суб 27 лип, 2019 04:38
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:51
а что будет с котловыми счетами после ИБАНА ... появится котловой ибан ?
ну к примеру как будет пополняться сэпом примат?
сэп на котловой ибан примата по типу
UA0030529929244825509100
и дальше назначение платежа как обычно ? )
или в ибане будет номер карты сразу?
впринципи если слать свифт на примата там генерируется ибан и в его теле номер карты примата
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Додано: Суб 27 лип, 2019 10:16
Re: Альфа-Банк
Да.
Все счета, которые видит и с которыми имеет дело внешний клиент, будут ибанами. И личные, и котловые, и даже депозитные. Всё как и было, просто ибан вместо связки счет+мфо
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:26
Re: Альфа-Банк
Уже много раз. Сначала было всего две фазы: после нажатия кнопки и ввода желаемого лимита, приходило сообщение, что надо ещё уточнить, просило указать город, официальный и не официальный доход, потом приходит сообщение "сорри но сейчас повышение невозможно" и кнопка на какое-то время пропадала. Пробовал на разные суммы, и на 20к, и на 10к, и на 5к, и меньше. Одинаково. Но поначалу они ещё и в УБКИ запрос делали.
Потом усложнилось. Появился третий этап, на 4 экрана, целая анкета. Непонятно, зачем она нужна, если все у них и так есть - там адрес проживания, регистрации, паспортные данные, кредиты в других банках, уровень образования. Запрос в УБКИ не идёт, просто отказ. Но кнопка не исчезает, можно пробовать и пробовать. Я уже чисто сумму лимитов (у меня две кредитки) округлить хотел, все одно и то же )))
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