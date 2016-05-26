Додано: Суб 27 лип, 2019 10:26

guntherhouse777 написав: Faceless написав: Кстати, у кого-то получилось пройти квест "Увеличение кредитного лимита" в Альфа-Мобайл? Каждый раз все длиннее и длиннее, но результат стабильно одинаков. Кстати, у кого-то получилось пройти квест "Увеличение кредитного лимита" в Альфа-Мобайл? Каждый раз все длиннее и длиннее, но результат стабильно одинаков.

Просил увеличить на 15, увеличили на 5к.

Максимка Просил увеличить на 15, увеличили на 5к.Максимка

Уже много раз. Сначала было всего две фазы: после нажатия кнопки и ввода желаемого лимита, приходило сообщение, что надо ещё уточнить, просило указать город, официальный и не официальный доход, потом приходит сообщение "сорри но сейчас повышение невозможно" и кнопка на какое-то время пропадала. Пробовал на разные суммы, и на 20к, и на 10к, и на 5к, и меньше. Одинаково. Но поначалу они ещё и в УБКИ запрос делали.Потом усложнилось. Появился третий этап, на 4 экрана, целая анкета. Непонятно, зачем она нужна, если все у них и так есть - там адрес проживания, регистрации, паспортные данные, кредиты в других банках, уровень образования. Запрос в УБКИ не идёт, просто отказ. Но кнопка не исчезает, можно пробовать и пробовать. Я уже чисто сумму лимитов (у меня две кредитки) округлить хотел, все одно и то же)))