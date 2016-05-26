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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7384738573867387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:34

WachtAmRhein

после того как ибан прикрутят :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:32

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:WachtAmRhein

после того как ибан прикрутят :mrgreen:
Ибан скоро уже
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 04:38

  Faceless написав:Кстати, у кого-то получилось пройти квест "Увеличение кредитного лимита" в Альфа-Мобайл? Каждый раз все длиннее и длиннее, но результат стабильно одинаков.

Просил увеличить на 15, увеличили на 5к.
Максимка
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:51

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:WachtAmRhein

после того как ибан прикрутят :mrgreen:
Ибан скоро уже


а что будет с котловыми счетами после ИБАНА ... появится котловой ибан ?
ну к примеру как будет пополняться сэпом примат?
сэп на котловой ибан примата по типу
UA0030529929244825509100
и дальше назначение платежа как обычно ? )
или в ибане будет номер карты сразу?
впринципи если слать свифт на примата там генерируется ибан и в его теле номер карты примата
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:16

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:WachtAmRhein

после того как ибан прикрутят :mrgreen:
Ибан скоро уже


а что будет с котловыми счетами после ИБАНА ... появится котловой ибан ?
ну к примеру как будет пополняться сэпом примат?
сэп на котловой ибан примата по типу
UA0030529929244825509100
и дальше назначение платежа как обычно ? )
или в ибане будет номер карты сразу?
впринципи если слать свифт на примата там генерируется ибан и в его теле номер карты примата


Да.
Все счета, которые видит и с которыми имеет дело внешний клиент, будут ибанами. И личные, и котловые, и даже депозитные. Всё как и было, просто ибан вместо связки счет+мфо
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:26

Re: Альфа-Банк

guntherhouse777 написав:
  Faceless написав:Кстати, у кого-то получилось пройти квест "Увеличение кредитного лимита" в Альфа-Мобайл? Каждый раз все длиннее и длиннее, но результат стабильно одинаков.

Просил увеличить на 15, увеличили на 5к.
Максимка
Уже много раз. Сначала было всего две фазы: после нажатия кнопки и ввода желаемого лимита, приходило сообщение, что надо ещё уточнить, просило указать город, официальный и не официальный доход, потом приходит сообщение "сорри но сейчас повышение невозможно" и кнопка на какое-то время пропадала. Пробовал на разные суммы, и на 20к, и на 10к, и на 5к, и меньше. Одинаково. Но поначалу они ещё и в УБКИ запрос делали.
Потом усложнилось. Появился третий этап, на 4 экрана, целая анкета. Непонятно, зачем она нужна, если все у них и так есть - там адрес проживания, регистрации, паспортные данные, кредиты в других банках, уровень образования. Запрос в УБКИ не идёт, просто отказ. Но кнопка не исчезает, можно пробовать и пробовать. Я уже чисто сумму лимитов (у меня две кредитки) округлить хотел, все одно и то же :))))
Faceless
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