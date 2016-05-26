Додано: Суб 27 лип, 2019 13:52

Вчера получал КК Эко по сроку.

Хочу выразить благодарность Юлии за помощь в нюансах - сам затупил, но набрался наглости просить разруливать. Ещё раз повторюсь, что для меня одним из решающих моментов не просто пользоваться услугами Альфа-банка, а использовать его в качестве основных финансовых партнёров является именно поддержка по каналу форума.

Карта полосатая, пин устанавливается ТОЛЬКО через приложение (не проверял, информация от персонального менеджера). Мне не дало установить пин в котором было 3 одинаковых цифры - это вызвало раздражение. При том, что карта активировалась только после трёх запросов.

Чтобы не посещать другой банк заодно открыл валютный депо. Фаст карт в отделении так же не открыли, взял текущий счёт.

Время 12.15 - кассы закрыты, один сотрудник за стойкой, принимающий деньги, очередь. В кабинете руководства трое, которые ничего не знают - не много ли дармоедов? Нет, меня то провели без очереди...

И минутка юмора: в отделении я узнал, Альфа-банк своим конкурентом по приложению считает Моно. Вы серьезно?!!!

Банк моно как часы, у приложения куча функций, многие не имеют аналогов, где каждая чёрточка вылизана. И Альфа, где в редкие дни нет технического сбоя?! Я не фанат моно, последние месяца три только р2р, но давайте быть объективным )

Размер имеет значение.