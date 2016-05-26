WachtAmRhein
после того как ибан прикрутят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:34
WachtAmRhein
после того как ибан прикрутят
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Додано: Суб 27 лип, 2019 00:32
Re: Альфа-Банк
Ибан скоро уже
Додано: Суб 27 лип, 2019 04:38
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:51
а что будет с котловыми счетами после ИБАНА ... появится котловой ибан ?
ну к примеру как будет пополняться сэпом примат?
сэп на котловой ибан примата по типу
UA0030529929244825509100
и дальше назначение платежа как обычно ? )
или в ибане будет номер карты сразу?
впринципи если слать свифт на примата там генерируется ибан и в его теле номер карты примата
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Додано: Суб 27 лип, 2019 10:16
Re: Альфа-Банк
Да.
Все счета, которые видит и с которыми имеет дело внешний клиент, будут ибанами. И личные, и котловые, и даже депозитные. Всё как и было, просто ибан вместо связки счет+мфо
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:26
Re: Альфа-Банк
Уже много раз. Сначала было всего две фазы: после нажатия кнопки и ввода желаемого лимита, приходило сообщение, что надо ещё уточнить, просило указать город, официальный и не официальный доход, потом приходит сообщение "сорри но сейчас повышение невозможно" и кнопка на какое-то время пропадала. Пробовал на разные суммы, и на 20к, и на 10к, и на 5к, и меньше. Одинаково. Но поначалу они ещё и в УБКИ запрос делали.
Потом усложнилось. Появился третий этап, на 4 экрана, целая анкета. Непонятно, зачем она нужна, если все у них и так есть - там адрес проживания, регистрации, паспортные данные, кредиты в других банках, уровень образования. Запрос в УБКИ не идёт, просто отказ. Но кнопка не исчезает, можно пробовать и пробовать. Я уже чисто сумму лимитов (у меня две кредитки) округлить хотел, все одно и то же )))
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:07
Re: Альфа-Банк
Вчера сделал 10-ю покупку по "Ультре". Посмотрим, какого числа пройдет списание. Есть подозрение, что спишут как раз 1 числа, чтобы 20 гривен наварить.
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:52
Re: Альфа-Банк
Вчера получал КК Эко по сроку.
Хочу выразить благодарность Юлии за помощь в нюансах - сам затупил, но набрался наглости просить разруливать. Ещё раз повторюсь, что для меня одним из решающих моментов не просто пользоваться услугами Альфа-банка, а использовать его в качестве основных финансовых партнёров является именно поддержка по каналу форума.
Карта полосатая, пин устанавливается ТОЛЬКО через приложение (не проверял, информация от персонального менеджера). Мне не дало установить пин в котором было 3 одинаковых цифры - это вызвало раздражение. При том, что карта активировалась только после трёх запросов.
Чтобы не посещать другой банк заодно открыл валютный депо. Фаст карт в отделении так же не открыли, взял текущий счёт.
Время 12.15 - кассы закрыты, один сотрудник за стойкой, принимающий деньги, очередь. В кабинете руководства трое, которые ничего не знают - не много ли дармоедов? Нет, меня то провели без очереди...
И минутка юмора: в отделении я узнал, Альфа-банк своим конкурентом по приложению считает Моно. Вы серьезно?!!!
Банк моно как часы, у приложения куча функций, многие не имеют аналогов, где каждая чёрточка вылизана. И Альфа, где в редкие дни нет технического сбоя?! Я не фанат моно, последние месяца три только р2р, но давайте быть объективным )
Размер имеет значение.
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