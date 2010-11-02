получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 22:47
получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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