RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7385738673877388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:47

  Вебманивец написав:Вчера сделал 10-ю покупку по "Ультре". Посмотрим, какого числа пройдет списание. Есть подозрение, что спишут как раз 1 числа, чтобы 20 гривен наварить.

получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 03.12.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7385738673877388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 509, 510, 511
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5104 683831
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 23:03
ruvex
Банк Альянс 1 ... 58, 59, 60
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
595 78093
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 20:26
lubopytnaya
Юнекс Банк 1 ... 163, 164, 165
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1649 357176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 19:05
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.