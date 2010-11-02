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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7385738673877388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:47

  Вебманивец написав:Вчера сделал 10-ю покупку по "Ультре". Посмотрим, какого числа пройдет списание. Есть подозрение, что спишут как раз 1 числа, чтобы 20 гривен наварить.

получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:30

В минувшую пятницу решил я прикупить евро, а так как карты в этой валюте у меня не было, заказал через приложение открытие FastCard. Операцию обмена гривен на евро удалось провести с 10-й попытки, предыдущие 9 заканчивались выдачей сообщения о ведущихся работах по покращенню сервиса. Сумма с гривневой карты была списана около 19:00, а в 22:00 на балансе фасткард все еще отображалось 0,00 EUR. Я уже начал волноваться, написал вопрос в чат поддержки, меня успокоили, что до понедельника должно зачислиться. В 23:00 еще раз заглянул в приложение – долгожданные 1000 EUR уже отображались на счету. В общем, все нормально, все как всегда.
Хотел уточнить у коллег, уже получивших фасткард: урезанное по сравнению с пакетными картами меню операций (нет доходного сейфа, альфа-чека, управления лимитами) будет таким всегда или дополнится после получения пластика? Если эти недостающие опции не предусмотрены для фасткард в принципе, привлекательность карты в моих глазах несколько снижается.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:46

Re: Альфа-Банк

Julio, відсутній Дохідний сейф.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:01

  Zochan написав:відсутній Дохідний сейф.

Нафиг никому не нужный.
Vorlon
 
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