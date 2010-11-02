Додано: Нед 28 лип, 2019 13:30

В минувшую пятницу решил я прикупить евро, а так как карты в этой валюте у меня не было, заказал через приложение открытие FastCard. Операцию обмена гривен на евро удалось провести с 10-й попытки, предыдущие 9 заканчивались выдачей сообщения о ведущихся работах по покращенню сервиса. Сумма с гривневой карты была списана около 19:00, а в 22:00 на балансе фасткард все еще отображалось 0,00 EUR. Я уже начал волноваться, написал вопрос в чат поддержки, меня успокоили, что до понедельника должно зачислиться. В 23:00 еще раз заглянул в приложение – долгожданные 1000 EUR уже отображались на счету. В общем, все нормально, все как всегда.

Хотел уточнить у коллег, уже получивших фасткард: урезанное по сравнению с пакетными картами меню операций (нет доходного сейфа, альфа-чека, управления лимитами) будет таким всегда или дополнится после получения пластика? Если эти недостающие опции не предусмотрены для фасткард в принципе, привлекательность карты в моих глазах несколько снижается.