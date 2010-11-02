получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 22:47
получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:30
В минувшую пятницу решил я прикупить евро, а так как карты в этой валюте у меня не было, заказал через приложение открытие FastCard. Операцию обмена гривен на евро удалось провести с 10-й попытки, предыдущие 9 заканчивались выдачей сообщения о ведущихся работах по покращенню сервиса. Сумма с гривневой карты была списана около 19:00, а в 22:00 на балансе фасткард все еще отображалось 0,00 EUR. Я уже начал волноваться, написал вопрос в чат поддержки, меня успокоили, что до понедельника должно зачислиться. В 23:00 еще раз заглянул в приложение – долгожданные 1000 EUR уже отображались на счету. В общем, все нормально, все как всегда.
Хотел уточнить у коллег, уже получивших фасткард: урезанное по сравнению с пакетными картами меню операций (нет доходного сейфа, альфа-чека, управления лимитами) будет таким всегда или дополнится после получения пластика? Если эти недостающие опции не предусмотрены для фасткард в принципе, привлекательность карты в моих глазах несколько снижается.
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:46
Re: Альфа-Банк
Julio, відсутній Дохідний сейф.
Додано: Пон 29 лип, 2019 01:14
фаст карт открывается ТОЛЬКО покупкой валюты. оно и работает так что если у чела некуда купить валюту - открывается фаст карт.
но физический пластик таки да - получать в отделении.
Додано: Пон 29 лип, 2019 01:18
то что они мониторят котобанду обратил внимание по программе орехов.
ставят на 1% больше чем у котобанды за свои. а алла по этим процентам в кредит наливает. хоть у алки правда РКО есть но все же.
Додано: Пон 29 лип, 2019 01:47
Re: Альфа-Банк
Доброй ночи!
задам вопрос на всякий случай: а валютные карты валютой не получится же пополнить через cash-in АТМ? мало ли, вдруг есть и такое нововведение
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