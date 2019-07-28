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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7386738773887389>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:47

  Вебманивец написав:Вчера сделал 10-ю покупку по "Ультре". Посмотрим, какого числа пройдет списание. Есть подозрение, что спишут как раз 1 числа, чтобы 20 гривен наварить.

получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:30

В минувшую пятницу решил я прикупить евро, а так как карты в этой валюте у меня не было, заказал через приложение открытие FastCard. Операцию обмена гривен на евро удалось провести с 10-й попытки, предыдущие 9 заканчивались выдачей сообщения о ведущихся работах по покращенню сервиса. Сумма с гривневой карты была списана около 19:00, а в 22:00 на балансе фасткард все еще отображалось 0,00 EUR. Я уже начал волноваться, написал вопрос в чат поддержки, меня успокоили, что до понедельника должно зачислиться. В 23:00 еще раз заглянул в приложение – долгожданные 1000 EUR уже отображались на счету. В общем, все нормально, все как всегда.
Хотел уточнить у коллег, уже получивших фасткард: урезанное по сравнению с пакетными картами меню операций (нет доходного сейфа, альфа-чека, управления лимитами) будет таким всегда или дополнится после получения пластика? Если эти недостающие опции не предусмотрены для фасткард в принципе, привлекательность карты в моих глазах несколько снижается.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:46

Re: Альфа-Банк

Julio, відсутній Дохідний сейф.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:01

  Zochan написав:відсутній Дохідний сейф.

Нафиг никому не нужный.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 01:14

  2XL написав:Чтобы не посещать другой банк заодно открыл валютный депо. Фаст карт в отделении так же не открыли, взял текущий счёт.

фаст карт открывается ТОЛЬКО покупкой валюты. оно и работает так что если у чела некуда купить валюту - открывается фаст карт.
но физический пластик таки да - получать в отделении.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 01:18

  2XL написав:И минутка юмора: в отделении я узнал, Альфа-банк своим конкурентом по приложению считает Моно. Вы серьезно?!!!
Банк моно как часы, у приложения куча функций, многие не имеют аналогов, где каждая чёрточка вылизана. И Альфа, где в редкие дни нет технического сбоя?! Я не фанат моно, последние месяца три только р2р, но давайте быть объективным )

то что они мониторят котобанду обратил внимание по программе орехов.
ставят на 1% больше чем у котобанды за свои. а алла по этим процентам в кредит наливает. хоть у алки правда РКО есть но все же.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 01:47

Re: Альфа-Банк

Доброй ночи!

задам вопрос на всякий случай: а валютные карты валютой не получится же пополнить через cash-in АТМ? мало ли, вдруг есть и такое нововведение :)
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:55

Re: Альфа-Банк

Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,сегодня пришла смс,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос? Может таки нальют немного? Кто то пробовал?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:09

  Arien написав:Доброй ночи!

задам вопрос на всякий случай: а валютные карты валютой не получится же пополнить через cash-in АТМ? мало ли, вдруг есть и такое нововведение :)

Arien, добрый день. Только гривневые.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:13

  2XL написав:Вчера получал КК Эко по сроку.
Хочу выразить благодарность Юлии за помощь в нюансах - сам затупил, но набрался наглости просить разруливать. Ещё раз повторюсь, что для меня одним из решающих моментов не просто пользоваться услугами Альфа-банка, а использовать его в качестве основных финансовых партнёров является именно поддержка по каналу форума.
Карта полосатая, пин устанавливается ТОЛЬКО через приложение (не проверял, информация от персонального менеджера). Мне не дало установить пин в котором было 3 одинаковых цифры - это вызвало раздражение. При том, что карта активировалась только после трёх запросов.
Чтобы не посещать другой банк заодно открыл валютный депо. Фаст карт в отделении так же не открыли, взял текущий счёт.
Время 12.15 - кассы закрыты, один сотрудник за стойкой, принимающий деньги, очередь. В кабинете руководства трое, которые ничего не знают - не много ли дармоедов? Нет, меня то провели без очереди...
И минутка юмора: в отделении я узнал, Альфа-банк своим конкурентом по приложению считает Моно. Вы серьезно?!!!
Банк моно как часы, у приложения куча функций, многие не имеют аналогов, где каждая чёрточка вылизана. И Альфа, где в редкие дни нет технического сбоя?! Я не фанат моно, последние месяца три только р2р, но давайте быть объективным )

2XL, добрый день. Спасибо, что поделились впечатлениями. Комментарии примем во внимание.
Alfa_Bank
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