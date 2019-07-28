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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 22:47
Вебманивец написав:
Вчера сделал 10-ю покупку по "Ультре". Посмотрим, какого числа пройдет списание. Есть подозрение, что спишут как раз 1 числа, чтобы 20 гривен наварить.
получено смс по готовности карты реф другу.В начале месяца получит ибо тоже терзают подозрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 28 лип, 2019 13:30
В минувшую пятницу решил я прикупить евро, а так как карты в этой валюте у меня не было, заказал через приложение открытие FastCard. Операцию обмена гривен на евро удалось провести с 10-й попытки, предыдущие 9 заканчивались выдачей сообщения о ведущихся работах по покращенню сервиса. Сумма с гривневой карты была списана около 19:00, а в 22:00 на балансе фасткард все еще отображалось 0,00 EUR. Я уже начал волноваться, написал вопрос в чат поддержки, меня успокоили, что до понедельника должно зачислиться. В 23:00 еще раз заглянул в приложение – долгожданные 1000 EUR уже отображались на счету. В общем, все нормально, все как всегда.
Хотел уточнить у коллег, уже получивших фасткард: урезанное по сравнению с пакетными картами меню операций (нет доходного сейфа, альфа-чека, управления лимитами) будет таким всегда или дополнится после получения пластика? Если эти недостающие опции не предусмотрены для фасткард в принципе, привлекательность карты в моих глазах несколько снижается.
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Julio
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Додано: Нед 28 лип, 2019 19:46
Julio, відсутній Дохідний сейф.
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Zochan
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:01
Zochan написав:
відсутній Дохідний сейф.
Нафиг никому не нужный.
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Vorlon
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Додано: Пон 29 лип, 2019 01:14
2XL написав:
Чтобы не посещать другой банк заодно открыл валютный депо. Фаст карт в отделении так же не открыли, взял текущий счёт.
фаст карт открывается ТОЛЬКО покупкой валюты. оно и работает так что если у чела некуда купить валюту - открывается фаст карт.
но физический пластик таки да - получать в отделении.
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mephala
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Додано: Пон 29 лип, 2019 01:18
2XL написав:
И минутка юмора: в отделении я узнал, Альфа-банк своим конкурентом по приложению считает Моно. Вы серьезно?!!!
Банк моно как часы, у приложения куча функций, многие не имеют аналогов, где каждая чёрточка вылизана. И Альфа, где в редкие дни нет технического сбоя?! Я не фанат моно, последние месяца три только р2р, но давайте быть объективным )
то что они мониторят котобанду обратил внимание по программе орехов.
ставят на 1% больше чем у котобанды за свои. а алла по этим процентам в кредит наливает. хоть у алки правда РКО есть но все же.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 01:47
Доброй ночи!
задам вопрос на всякий случай: а валютные карты валютой
не получится же пополнить через cash-in АТМ? мало ли, вдруг есть и такое нововведение
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Arien
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Додано: Пон 29 лип, 2019 07:55
Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,сегодня пришла смс,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос? Может таки нальют немного? Кто то пробовал?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:09
Arien написав:
Доброй ночи!
задам вопрос на всякий случай: а валютные карты валютой
не получится же пополнить через cash-in АТМ? мало ли, вдруг есть и такое нововведение
Arien, добрый день. Только гривневые.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:13
2XL написав:
Вчера получал КК Эко по сроку.
Хочу выразить благодарность Юлии за помощь в нюансах - сам затупил, но набрался наглости просить разруливать. Ещё раз повторюсь, что для меня одним из решающих моментов не просто пользоваться услугами Альфа-банка, а использовать его в качестве основных финансовых партнёров является именно поддержка по каналу форума.
Карта полосатая, пин устанавливается ТОЛЬКО через приложение (не проверял, информация от персонального менеджера). Мне не дало установить пин в котором было 3 одинаковых цифры - это вызвало раздражение. При том, что карта активировалась только после трёх запросов.
Чтобы не посещать другой банк заодно открыл валютный депо. Фаст карт в отделении так же не открыли, взял текущий счёт.
Время 12.15 - кассы закрыты, один сотрудник за стойкой, принимающий деньги, очередь. В кабинете руководства трое, которые ничего не знают - не много ли дармоедов? Нет, меня то провели без очереди...
И минутка юмора: в отделении я узнал, Альфа-банк своим конкурентом по приложению считает Моно. Вы серьезно?!!!
Банк моно как часы, у приложения куча функций, многие не имеют аналогов, где каждая чёрточка вылизана. И Альфа, где в редкие дни нет технического сбоя?! Я не фанат моно, последние месяца три только р2р, но давайте быть объективным )
2XL, добрый день. Спасибо, что поделились впечатлениями. Комментарии примем во внимание.
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Alfa_Bank
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