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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:14
WachtAmRhein написав:
Альфа, когда вы уже уберете эту дату зарахування из информации о платеже. Не реже двух раз в месяц на форуме из-за этого топот копыт значительно усиливается.
WachtAmRhein, добрый день. В планах есть, но пока другие приоритеты.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:23
Alfa_Bank ,Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,сегодня пришла смс,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:35
_PORT_UA
Да ни в одном банке вам не поднимут лимит на следующий день после отказа
Лимиты надо выращивать заранее
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:55
_PORT_UA написав:Alfa_Bank
,Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,сегодня пришла смс,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос?
_PORT_UA, добрый день. А кнопка в приложении осталась активной? Если да, то можно пробовать. Только положительный исход не гарантирую.
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Alfa_Bank
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