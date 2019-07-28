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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7386738773887389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:14

  WachtAmRhein написав:
Альфа, когда вы уже уберете эту дату зарахування из информации о платеже. Не реже двух раз в месяц на форуме из-за этого топот копыт значительно усиливается.

WachtAmRhein, добрый день. В планах есть, но пока другие приоритеты.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6729
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 565 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:23

Alfa_Bank ,Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,сегодня пришла смс,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 211
З нами з: 09.02.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:35

_PORT_UA
Да ни в одном банке вам не поднимут лимит на следующий день после отказа :!:

Лимиты надо выращивать заранее ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:55

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank ,Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,сегодня пришла смс,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос?

_PORT_UA, добрый день. А кнопка в приложении осталась активной? Если да, то можно пробовать. Только положительный исход не гарантирую.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6729
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 565 раз.
 
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1
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  #<1 ... 7386738773887389
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