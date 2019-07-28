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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:37
artemiustas написав:
Альфа портится. Деньги на следующий день уже заказать нельзя. Пора валить.
Ну, это, наверное, крупная сумма в валюте?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:46
да, очень -- $1000
еще спрашивали о происхождении средств
+ другие дурные проверки
девочка сказала что теперь все заказы - "на послезавтра"
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