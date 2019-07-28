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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7387738873897390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:37

  artemiustas написав:Альфа портится. Деньги на следующий день уже заказать нельзя. Пора валить.

Ну, это, наверное, крупная сумма в валюте?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:46

Re: Альфа-Банк

да, очень -- $1000
еще спрашивали о происхождении средств :D + другие дурные проверки
девочка сказала что теперь все заказы - "на послезавтра"
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:05

  artemiustas написав:да, очень -- $1000

Тогда печаль. 1к могли бы и без заказа выплатить, если город не прифронтовой.
wig
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Повідомлень: 4316
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:22

  wig написав:
  artemiustas написав:да, очень -- $1000

Тогда печаль. 1к могли бы и без заказа выплатить, если город не прифронтовой.

Уже давно заказ на через день - зависит от времени заказа. Отдают при наличии в кассе. А вот проверка происхождения на 1К - может это уже не первая 1К в том месяце?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлень: 5268
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:38

  artemiustas написав:да, очень -- $1000
еще спрашивали о происхождении средств :D + другие дурные проверки
девочка сказала что теперь все заказы - "на послезавтра"

у нас в Днепре пока нормально выдают такие суммы...
mdsd1
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:50

artemiustas это где такое? я примерно тысячу снимаю раз в месяц в разных отделениях по принципу "пришел - снял".
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:02

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Уже давно заказ на через день - зависит от времени заказа
звонил в 10 утра

  ol_zy написав:А вот проверка происхождения на 1К - может это уже не первая 1К в том месяце?

первая, уже давно ничего не снимал, наоборот только пополнял.
какая вобще может быть проверка происхождения при снятии? :D

  Seva написав:artemiustas это где такое? я примерно тысячу снимаю раз в месяц в разных отделениях по принципу "пришел - снял".

В Киеве. ну я так тоже иногда делаю "пришел - снял", но сейчас мне потребовалось гарантировано получить нужную мне сумму в удобном мне отедлении.
artemiustas
 
Повідомлень: 314
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