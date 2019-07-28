Додано: Пон 29 лип, 2019 12:55

Правильный ответ на вопрос о происхождении средств в этом анекдоте:



— Рабинович, откуда у вас столько денег?

— Из тумбочки.

— А кто их туда кладет?

— Моя жена.

— Ну она-то где их берет?

— Я ей даю.

— А вы откуда берете?

— Из тумбочки.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»