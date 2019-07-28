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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:37
artemiustas написав:
Альфа портится. Деньги на следующий день уже заказать нельзя. Пора валить.
Ну, это, наверное, крупная сумма в валюте?
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wig
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:46
да, очень -- $1000
еще спрашивали о происхождении средств
+ другие дурные проверки
девочка сказала что теперь все заказы - "на послезавтра"
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artemiustas
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:05
artemiustas написав:
да, очень -- $1000
Тогда печаль. 1к могли бы и без заказа выплатить, если город не прифронтовой.
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wig
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:22
wig написав: artemiustas написав:
да, очень -- $1000
Тогда печаль. 1к могли бы и без заказа выплатить, если город не прифронтовой.
Уже давно заказ на через день - зависит от времени заказа. Отдают при наличии в кассе. А вот проверка происхождения на 1К - может это уже не первая 1К в том месяце?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:38
artemiustas написав:
да, очень -- $1000
еще спрашивали о происхождении средств
+ другие дурные проверки
девочка сказала что теперь все заказы - "на послезавтра"
у нас в Днепре пока нормально выдают такие суммы...
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mdsd1
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:50
artemiustas это где такое? я примерно тысячу снимаю раз в месяц в разных отделениях по принципу "пришел - снял".
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Seva
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:02
ol_zy написав:
Уже давно заказ на через день - зависит от времени заказа
звонил в 10 утра
ol_zy написав:
А вот проверка происхождения на 1К - может это уже не первая 1К в том месяце?
первая, уже давно ничего не снимал, наоборот только пополнял.
какая вобще может быть проверка происхождения при снятии?
Seva написав:
artemiustas это где такое? я примерно тысячу снимаю раз в месяц в разных отделениях по принципу "пришел - снял".
В Киеве. ну я так тоже иногда делаю "пришел - снял", но сейчас мне потребовалось гарантировано получить нужную мне сумму в удобном мне отедлении.
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artemiustas
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:55
Правильный ответ на вопрос о происхождении средств в этом анекдоте:
— Рабинович, откуда у вас столько денег?
— Из тумбочки.
— А кто их туда кладет?
— Моя жена.
— Ну она-то где их берет?
— Я ей даю.
— А вы откуда берете?
— Из тумбочки.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:21
artemiustas написав:
Альфа портится. Деньги на следующий день уже заказать нельзя. Пора валить.
artemiustas написав:
да, очень -- $1000
еще спрашивали о происхождении средств
+ другие дурные проверки
девочка сказала что теперь все заказы - "на послезавтра"
так а зачем вам предзаказ на такую сумму? у вас город маленький?
берете телефоны отделений и прозваниваете. я раз был решил себя не утруждать прозвоном и на гарячке попросил узнать в каких кассах есть сумма. сами узнали, забронировали - мне только приехать осталось.
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mephala
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:27
mephala написав:
берете телефоны отделений и прозваниваете. я раз был решил себя не утруждать прозвоном и на гарячке попросил узнать в каких кассах есть сумма. сами узнали, забронировали - мне только приехать осталось.
а так можно было?
спасибо за совет, попробую в слудующий раз.
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artemiustas
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