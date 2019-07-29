|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 17:48
Подскажите кто знает - на платиновой кредитке фастлайн в Борисполе работает (вылет/прилёт)?
Додано: Пон 29 лип, 2019 18:39
Застаріла інформація (щодо терміну дії бонусів)? Зараз
Але якщо вищезгадана активність є (а згаданої заборгованості немає), бонуси можуть "жити" більше ніж рік, так?
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:23
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:27
Re: Альфа-Банк
Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|