8.1. Банк залишає за собою право анулювати Бонуси, якщо в Учасника Програми: 8.1.1. закриті всі Картки, що приймають участь у Програмі Лояльності і з дати їх закриття пройшло більше 30 (тридцяти) днів, та/ або 8.1.2. наявна прострочена заборгованість понад 60 (шістдесят) днів на суму більшу 30 (тридцяти) гривень, та/ або 8.1.3. відсутні операції в мобільному додатку «Альфа-Мобайл» (Сервісні операції не враховуються) впродовж одного року з моменту підключення до Програми, та/ або 8.1.4. відсутні покупки по всім Карткам Учасника впродовж 6 (шести) місяців.
Але якщо вищезгадана активність є (а згаданої заборгованості немає), бонуси можуть "жити" більше ніж рік, так?
Cash U CLUB: Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua