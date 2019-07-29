RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7388738973907391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:48

Подскажите кто знает - на платиновой кредитке фастлайн в Борисполе работает (вылет/прилёт)?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 122
З нами з: 14.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:39

  Bosstone написав:А как же это?
  Alfa_Bank написав:Cash U CLUB: ограничений по накоплению нет, но срок действия бонусов 1 календарный год; на вывод - 5 000 грн. (6211 бонусов уже с налогами)


Застаріла інформація (щодо терміну дії бонусів)? Зараз https://cashuclub.com.ua/regulations каже
8.1. Банк залишає за собою право анулювати Бонуси, якщо в Учасника Програми:
8.1.1. закриті всі Картки, що приймають участь у Програмі Лояльності і з дати їх закриття пройшло більше 30 (тридцяти) днів, та/ або
8.1.2. наявна прострочена заборгованість понад 60 (шістдесят) днів на суму більшу 30 (тридцяти) гривень, та/ або
8.1.3. відсутні операції в мобільному додатку «Альфа-Мобайл» (Сервісні операції не враховуються) впродовж одного року з моменту підключення до Програми, та/ або
8.1.4. відсутні покупки по всім Карткам Учасника впродовж 6 (шести) місяців.


Але якщо вищезгадана активність є (а згаданої заборгованості немає), бонуси можуть "жити" більше ніж рік, так?
wildlynx
 
Повідомлень: 33
З нами з: 14.04.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:23

Re: Альфа-Банк

Зображення

надеюсь, завтра заработает ...
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 724
З нами з: 09.09.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:27

Re: Альфа-Банк

Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua
Sagittarius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 01.05.07
Подякував: 331 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 01:02

  mihasik написав:Теперь каждый заход в альфа мобайл отображается письмом на почту. Это можно отключить?


Создать фильтр с удалением по ТЕМЕ ПИСЬМА.
Вебманивец
 
Повідомлень: 15
З нами з: 27.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:16

  Sagittarius написав:Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua

Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6732
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:20

  Arien написав:
надеюсь, завтра заработает ...

Arien, добрый день. Если не заработает, напишите адрес и номер банкомата.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6732
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7388738973907391
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, vitaliy1111, ykrkozak і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 165, 166, 167
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1664 357989
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 05:07
Aps
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 247, 248, 249
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2481 463424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 21:18
iurii44
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3470, 3471, 3472
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34718 4288443
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 21:00
Wolfenstein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.