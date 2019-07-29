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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:30
Питання до представника банку.
Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?
Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.
Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:44
Ув.Alfa_Bank подскажите - если я достиг потолка в 3000 орехов по супербонусам в этом месяце, то орехи вообще перестают начисляться за покупки?
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