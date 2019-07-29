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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7389739073917392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:30

Re: Альфа-Банк

Питання до представника банку.

Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?

Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.

Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:44

Ув.Alfa_Bank подскажите - если я достиг потолка в 3000 орехов по супербонусам в этом месяце, то орехи вообще перестают начисляться за покупки?
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  #<1 ... 7389739073917392
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