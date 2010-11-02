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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7389739073917392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:30

Re: Альфа-Банк

Питання до представника банку.

Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?

Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.

Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:44

Ув.Alfa_Bank подскажите - если я достиг потолка в 3000 орехов по супербонусам в этом месяце, то орехи вообще перестают начисляться за покупки?
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:12

  torrent78 написав:Питання до представника банку.

Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?

Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.

Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?

torrent78, доброго дня. Напишіть номер рахунку в ПП, перевірю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:14

Alfa_Bank , я ще не можу писати приватні повідомлення, надто "маленька")))
Куди ще можна надіслати Вам інформацію?
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:15

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank подскажите - если я достиг потолка в 3000 орехов по супербонусам в этом месяце, то орехи вообще перестают начисляться за покупки?

Stringer, добрый день. Перестанут начислятся вообще бонусы по выбранным суперкатегориям. За покупки в других МСС продолжают начислятся стандартные бонусы.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:27

Re: Альфа-Банк

Вопросы к представителю банка.
1. Платежи-Коммунальные услуги-ГЕРЦ (Одесса)
Квитанция Герц, в бумажном или электронном виде представляет из себя длинный перечень услуг с данными. Обычно, при оплате через интернет-банкинг этот список можно листать (прокручивать) и отмечать те услуги, которые хочешь оплатить. Здесь другое. Тебе показывается лист с несколькими услугами. Уйти с него на другой лист с другими услугами можно только после оплаты (мин.сумма 5 грн) - и никак иначе. Нет долгов? Лето - нет начислений за отопление? Без разницы. Хочешь уйти со страницы - плати. В этот раз я заплатил 5 грн за отопление в июле. Газ и электрики через Альфа банк я не заплатил - прорваться через подобные услуги далее меня уже не хватило... Ваш коллцентр тоже не смог прорваться через точку и антенну на следующую страницу других услуг.
2. До того, как платить через другой банк, я попробовал оплатить через Ваше мобильное приложение. Итог: мой платежный код вообще не приняли... "Возникла ошибка. Проверьте правильность указанных данных и повторите операцию еще раз" Проверил. Повторил. Получил (см.ранее). Подошел к соседу. Он вошел своем смарте в свое приложение со своей карточкой. Аналогично.
Без проблем заплатил через другой банк...
srsberg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:53

  Alfa_Bank написав:
  torrent78 написав:Питання до представника банку.

Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?

Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.

Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?

torrent78, доброго дня. Напишіть номер рахунку в ПП, перевірю.


Alfa_Bank , я ще не можу писати приватні повідомлення, надто "маленька")))
Куди ще можна надіслати Вам інформацію?
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:12

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank подскажите - если я достиг потолка в 3000 орехов по супербонусам в этом месяце, то орехи вообще перестают начисляться за покупки?

Stringer, добрый день. Перестанут начислятся вообще бонусы по выбранным суперкатегориям. За покупки в других МСС продолжают начислятся стандартные бонусы.


Кстати, где это ограничение (3000) прописано в правилах (сходу не нашел)?

И кстати-2, на https://cashuclub.com.ua/ имеется 2 различные страницы "Правила Програми Лояльності" :shock:

1) https://cashuclub.com.ua/regulations - ссылка ПРАВИЛА внизу главной страницы
2) https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html - ссылки в разделе "ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ? Знайди відповідь.", например в пункте "Який термін дії бонусів?"

В этих 2х документах, в частности, по-разному выписаны правила аннулирования бонусов - в первом есть требование покупок по картам-участникам за 6 мес (8.1.4), во втором нет. Программа лояльности IMHO и так не простая :) Передайте разработчикам, пожалуйста, чтобы оставили только актуальные правила на сайте!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:25

Re: Альфа-Банк

  torrent78 написав:Куди ще можна надіслати Вам інформацію?
Контакт для зворотного зв'язку:
  Alfa_Bank написав:Можете написать на info_client@alfabank.kiev.ua.
MASolomko
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