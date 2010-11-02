Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?
Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.
Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?
Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?
Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.
Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?
torrent78, доброго дня. Напишіть номер рахунку в ПП, перевірю.
Вопросы к представителю банка. 1. Платежи-Коммунальные услуги-ГЕРЦ (Одесса) Квитанция Герц, в бумажном или электронном виде представляет из себя длинный перечень услуг с данными. Обычно, при оплате через интернет-банкинг этот список можно листать (прокручивать) и отмечать те услуги, которые хочешь оплатить. Здесь другое. Тебе показывается лист с несколькими услугами. Уйти с него на другой лист с другими услугами можно только после оплаты (мин.сумма 5 грн) - и никак иначе. Нет долгов? Лето - нет начислений за отопление? Без разницы. Хочешь уйти со страницы - плати. В этот раз я заплатил 5 грн за отопление в июле. Газ и электрики через Альфа банк я не заплатил - прорваться через подобные услуги далее меня уже не хватило... Ваш коллцентр тоже не смог прорваться через точку и антенну на следующую страницу других услуг. 2. До того, как платить через другой банк, я попробовал оплатить через Ваше мобильное приложение. Итог: мой платежный код вообще не приняли... "Возникла ошибка. Проверьте правильность указанных данных и повторите операцию еще раз" Проверил. Повторил. Получил (см.ранее). Подошел к соседу. Он вошел своем смарте в свое приложение со своей карточкой. Аналогично. Без проблем заплатил через другой банк...
Кому треба поскаржитися і скільки танців з бубном станцювати, щоб мені нормально перевипустили додаткову картку?
Є пакет Ультра (картки грн+$), термін дії якого скінчився в червні ц.р. Банк перевипустив і надіслав поштою лише гривневу картку. Я двічі зверталася до відділення на вул. Кирилівська, 127, з проханням, аби мені таки перевипустили додаткову картку - орієнтовно 23 червня та 4 липня. Досі картки немає.
Шановний ОфПред, проінструктуйте, куди мені звертатися і яку бамажку писати?
torrent78, доброго дня. Напишіть номер рахунку в ПП, перевірю.
Alfa_Bank , я ще не можу писати приватні повідомлення, надто "маленька"))) Куди ще можна надіслати Вам інформацію?
В этих 2х документах, в частности, по-разному выписаны правила аннулирования бонусов - в первом есть требование покупок по картам-участникам за 6 мес (8.1.4), во втором нет. Программа лояльности IMHO и так не простая Передайте разработчикам, пожалуйста, чтобы оставили только актуальные правила на сайте!