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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7390739173927393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:45

  wildlynx написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank подскажите - если я достиг потолка в 3000 орехов по супербонусам в этом месяце, то орехи вообще перестают начисляться за покупки?

Stringer, добрый день. Перестанут начислятся вообще бонусы по выбранным суперкатегориям. За покупки в других МСС продолжают начислятся стандартные бонусы.


Кстати, где это ограничение (3000) прописано в правилах (сходу не нашел)?

И кстати-2, на https://cashuclub.com.ua/ имеется 2 различные страницы "Правила Програми Лояльності" :shock:

1) https://cashuclub.com.ua/regulations - ссылка ПРАВИЛА внизу главной страницы
2) https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html - ссылки в разделе "ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ? Знайди відповідь.", например в пункте "Який термін дії бонусів?"

В этих 2х документах, в частности, по-разному выписаны правила аннулирования бонусов - в первом есть требование покупок по картам-участникам за 6 мес (8.1.4), во втором нет. Программа лояльности IMHO и так не простая :) Передайте разработчикам, пожалуйста, чтобы оставили только актуальные правила на сайте!

Инфо в Додатоку 1. Разработчикам передала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:39

  srsberg написав:Газ и электрики через Альфа банк я не заплатил - прорваться через подобные услуги далее меня уже не хватило... Ваш коллцентр тоже не смог прорваться через точку и антенну на следующую страницу других услуг.


Все, кроме СДПТ и мусора, можно оплатить м/б переводом напрямую на рекв. поставщика услуг. К примеру, Инфокс зачисляет на след. день, Облэнерго (вернее, что там от него отпочковалось) - ок 2х дней. С дебетных карт - м/б без комиссии. Можно, в принципе, и СДПТ и мусор тоже, но там нужно уточнять рекв в ЖКС. Герц - площадка-посредник, не более...
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:19

Re: Альфа-Банк

Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:28

  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:33

  velvet написав:
  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?

Похоже, что за неактивность счета больше 6 месяцев.
Правда не ясно, почему списано за 7 месяцев, если такой тариф ввели с 01.07.2019.
Еще можно попробовать аппелировать к примечанию в тарифах: "Комісія не стягується...з рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів."
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:21

Подскажите,в течении которого времени приходит кешью за друга 200 грн.?
envyme1
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:28

  envyme1 написав:Подскажите,в течении которого времени приходит кешью за друга 200 грн.?

кешью? :shock:
https://alfabank.ua/upload/Terms-Invite ... 4.2019.pdf
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:36

  velvet написав:
  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?

velvet Комиссию списывали за неиспользование счета, якобы тарифы такие ввели с 1.01.2019
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:40

  Bosstone написав:
  velvet написав:
  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?

Похоже, что за неактивность счета больше 6 месяцев.
Правда не ясно, почему списано за 7 месяцев, если такой тариф ввели с 01.07.2019.
Еще можно попробовать аппелировать к примечанию в тарифах: "Комісія не стягується...з рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів."

Они закрыли "інший діючий банківський продукт"
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:06

  solex_trud написав:
  velvet написав:
  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?

velvet Комиссию списывали за неиспользование счета, якобы тарифы такие ввели с 1.01.2019

можете написать письменный запрос, на мой взгляд в вашу пользу, что они без уведомления Вас изменили один банковский продукт на другой, если бы по действующему продукту изменили тарифы, то без шансов тогда
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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