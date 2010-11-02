В этих 2х документах, в частности, по-разному выписаны правила аннулирования бонусов - в первом есть требование покупок по картам-участникам за 6 мес (8.1.4), во втором нет. Программа лояльности IMHO и так не простая Передайте разработчикам, пожалуйста, чтобы оставили только актуальные правила на сайте!
srsberg написав:Газ и электрики через Альфа банк я не заплатил - прорваться через подобные услуги далее меня уже не хватило... Ваш коллцентр тоже не смог прорваться через точку и антенну на следующую страницу других услуг.
Все, кроме СДПТ и мусора, можно оплатить м/б переводом напрямую на рекв. поставщика услуг. К примеру, Инфокс зачисляет на след. день, Облэнерго (вернее, что там от него отпочковалось) - ок 2х дней. С дебетных карт - м/б без комиссии. Можно, в принципе, и СДПТ и мусор тоже, но там нужно уточнять рекв в ЖКС. Герц - площадка-посредник, не более...
Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
solex_trud написав:Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?
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solex_trud написав:Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?
Похоже, что за неактивность счета больше 6 месяцев. Правда не ясно, почему списано за 7 месяцев, если такой тариф ввели с 01.07.2019. Еще можно попробовать аппелировать к примечанию в тарифах: "Комісія не стягується...з рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів."
solex_trud написав:Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?
velvet Комиссию списывали за неиспользование счета, якобы тарифы такие ввели с 1.01.2019
solex_trud написав:Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?
Похоже, что за неактивность счета больше 6 месяцев. Правда не ясно, почему списано за 7 месяцев, если такой тариф ввели с 01.07.2019. Еще можно попробовать аппелировать к примечанию в тарифах: "Комісія не стягується...з рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів."
solex_trud написав:Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?
velvet Комиссию списывали за неиспользование счета, якобы тарифы такие ввели с 1.01.2019
можете написать письменный запрос, на мой взгляд в вашу пользу, что они без уведомления Вас изменили один банковский продукт на другой, если бы по действующему продукту изменили тарифы, то без шансов тогда
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»