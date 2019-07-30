solex_trud написав:Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?
velvet Комиссию списывали за неиспользование счета, якобы тарифы такие ввели с 1.01.2019
solex_trud написав:Прошу помощи. Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
это же писец просто. "Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є неактивним більше 6 місяців, то комісія за обслуговування такого рахунку буде збільшена до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку"
и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем? слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.
mephala написав:и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем? слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.
Я так понимаю, что тариф был введен для того чтобы побыстрее обнулить счета в связи с грядущим закрытием Укрсоца. Если люди "забывают" на месяцы о своих "тысячах" на неактивных счетах - значит они вероятно не очень-то им и нужны. Чем не повод поделиться ними с банком?
это же писец просто. "Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є неактивним більше 6 місяців, то комісія за обслуговування такого рахунку буде збільшена до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку"
и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем? слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.
Самое интересное, что они закрыли мой Ощадний+ и тем самым пополнили мой карточный счёт на сумму депозита, но при этом продолжали считать счёт неактивным и начали тут же за счёт депозитных средств списывать мне комиссию. Т.е. весь депозит ушёл на уплату комиссии)))) Вот вам и гарантия возврата депозитных средств!
mephala написав:это же писец просто. "Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є неактивним більше 6 місяців, то комісія за обслуговування такого рахунку буде збільшена до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку"
и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем? слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.
Самое интересное, что они закрыли мой Ощадний+ и тем самым пополнили мой карточный счёт на сумму депозита, но при этом продолжали считать счёт неактивным и начали тут же за счёт депозитных средств списывать мне комиссию. Т.е. весь депозит ушёл на уплату комиссии)))) Вот вам и гарантия возврата депозитных средств!
В последних тарифах уже другая формулировка: "Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 6-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (за ініціативою клієнта)." То есть, пополнение счета по инициативе банка не считается.