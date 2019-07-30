RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7391739273937394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:10

  solex_trud написав:
  velvet написав:
  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?

velvet Комиссию списывали за неиспользование счета, якобы тарифы такие ввели с 1.01.2019

Да, нашел.
Загальні тарифи для платіжних карток фізичних осіб з 02.01.2019
Bosstone
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 21.04.10
Подякував: 578 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:32

  Bosstone написав:
  velvet написав:
  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
за что списывали 1000?

Да, нашел.
Загальні тарифи для платіжних карток фізичних осіб з 02.01.2019

это же писец просто.
"Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є неактивним більше 6 місяців, то комісія за обслуговування такого рахунку буде збільшена до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку"

и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем?
слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.
mephala
 
Повідомлень: 5030
З нами з: 07.04.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:45

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем?
слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.

Я так понимаю, что тариф был введен для того чтобы побыстрее обнулить счета в связи с грядущим закрытием Укрсоца. Если люди "забывают" на месяцы о своих "тысячах" на неактивных счетах - значит они вероятно не очень-то им и нужны.:) Чем не повод поделиться ними с банком? ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:49

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Теперь каждый заход в альфа мобайл отображается письмом на почту. Это можно отключить?

mihasik, добрый день. Данный тип уведомлений не отключается.
А у меня наоборот, что-то сломалось, и ничего не приходит в почту. Почта в настройках указана и не менялась. В спаме ничего нет.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 27.03.15
Подякував: 783 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:08

  mephala написав:
  Bosstone написав:

это же писец просто.
"Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є неактивним більше 6 місяців, то комісія за обслуговування такого рахунку буде збільшена до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку"

и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем?
слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.

Самое интересное, что они закрыли мой Ощадний+ и тем самым пополнили мой карточный счёт на сумму депозита, но при этом продолжали считать счёт неактивным и начали тут же за счёт депозитных средств списывать мне комиссию. Т.е. весь депозит ушёл на уплату комиссии)))) Вот вам и гарантия возврата депозитных средств!
solex_trud
 
Повідомлень: 158
З нами з: 02.04.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:30

  solex_trud написав:
  mephala написав:это же писец просто.
"Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є неактивним більше 6 місяців, то комісія за обслуговування такого рахунку буде збільшена до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку"

и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем?
слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.

Самое интересное, что они закрыли мой Ощадний+ и тем самым пополнили мой карточный счёт на сумму депозита, но при этом продолжали считать счёт неактивным и начали тут же за счёт депозитных средств списывать мне комиссию. Т.е. весь депозит ушёл на уплату комиссии)))) Вот вам и гарантия возврата депозитных средств!

В последних тарифах уже другая формулировка: "Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 6-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (за ініціативою клієнта)." То есть, пополнение счета по инициативе банка не считается.
Bosstone
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 21.04.10
Подякував: 578 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7391739273937394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento, liliya_logical, vitaliy1111, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1304, 1305, 1306
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13058 1840380
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 20:20
pcust32
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 247, 248, 249
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2484 463575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 20:17
iurii44
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 974, 975, 976
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9751 1902423
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 19:04
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73936)
30.07.2019 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.