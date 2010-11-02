Додано: Вів 30 лип, 2019 22:56

mephala написав: ну с такой логикой если даже найдем документы на золото Полуботка то его уже давно списали за неактивность?

я же и говорю - мало пользоваться деньгами на халву так как %% на остаток мизерный так еще и прикарманить хочется. ну с такой логикой если даже найдем документы на золото Полуботка то его уже давно списали за неактивность?я же и говорю - мало пользоваться деньгами на халву так как %% на остаток мизерный так еще и прикарманить хочется.

Ну это не совсем логика, это банальная необходимость при закрытии Укрсоца - не должно остаться остатков денег клиентов, которые не заключили договор с Альфой. Кстати если их не заберет Укрсоц - их придется отдать государству (именно так у нас прописаны законы по дебеторской задолженности, по которой невозможно найти владельца).Но УСБ не действовал "в тёмную" - я так понимаю новые тарифы были опубликованы и вывешены на сайте не сегодня и не вчера а вовремя. Не мне Вам рассказывать, что нынешняя нормативка в Украине обязывает клиентов самостоятельно следить за подобными вещами. Поэтому топикстартеру чисто по человечески можно посочувствовать, но понять - почему были "забыты" под мизерный % на 7 месяцев (а в реале я так понимаю там срок поболее будет) несколько тысяч гривень на счете в банке, который как всем известно скоро исчезнет, лично мне сложно.