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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:29
adamsmittttt написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Теперь каждый заход в альфа мобайл отображается письмом на почту. Это можно отключить?
mihasik, добрый день. Данный тип уведомлений не отключается.
А у меня наоборот, что-то сломалось, и ничего не приходит в почту. Почта в настройках указана и не менялась. В спаме ничего нет.
adamsmittttt, доброе утро. Есть такие случаи, знаем, чиним.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 07:33
solex_trud написав:
Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
solex_trud, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 07:37
srsberg написав:
Вопросы к представителю банка.
1. Платежи-Коммунальные услуги-ГЕРЦ (Одесса)
Квитанция Герц, в бумажном или электронном виде представляет из себя длинный перечень услуг с данными. Обычно, при оплате через интернет-банкинг этот список можно листать (прокручивать) и отмечать те услуги, которые хочешь оплатить. Здесь другое. Тебе показывается лист с несколькими услугами. Уйти с него на другой лист с другими услугами можно только после оплаты (мин.сумма 5 грн) - и никак иначе. Нет долгов? Лето - нет начислений за отопление? Без разницы. Хочешь уйти со страницы - плати. В этот раз я заплатил 5 грн за отопление в июле. Газ и электрики через Альфа банк я не заплатил - прорваться через подобные услуги далее меня уже не хватило... Ваш коллцентр тоже не смог прорваться через точку и антенну на следующую страницу других услуг.
2. До того, как платить через другой банк, я попробовал оплатить через Ваше мобильное приложение. Итог: мой платежный код вообще не приняли... "Возникла ошибка. Проверьте правильность указанных данных и повторите операцию еще раз" Проверил. Повторил. Получил (см.ранее). Подошел к соседу. Он вошел своем смарте в свое приложение со своей карточкой. Аналогично.
Без проблем заплатил через другой банк...
srsberg, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста. А так же: версию ОС, модель мобильного устройства, версию приложения, дату и время проведения операции, код, что вводили, какие шаги делали/куда заходили, если есть возможность, сделайте скрин.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:11
Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
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Alex_TT
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:15
Alex_TT написав:
Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
Alex_TT, добрый день. Лучше заказать. Заказ можно сделать через КЦ.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:17
Alfa_Bank написав: Alex_TT написав:
Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
Alex_TT, добрый день. Лучше заказать. Заказ можно сделать через КЦ.
Спасибо!
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Alex_TT
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:41
Flamingo написав:
банальная необходимость при закрытии Укрсоца - не должно остаться остатков денег клиентов, которые не заключили договор с Альфой. Кстати если их не заберет Укрсоц - их придется отдать государству (именно так у нас прописаны законы по дебеторской задолженности, по которой невозможно найти владельца).
а что мешает просто перевести клиентов укрсоца в аллу?
зачем это обязательное присутствие клиента?
ЗЫ
может не совсем в тему и не совсем аналогия но например никого не спрашивая и не требуя присутствия создали новую контору по электричеству и меня сделали там абонентом. причем передав туда остатки денег что были в облэнерго. и ниче.
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mephala
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