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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7392739373947395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:29

  adamsmittttt написав:
Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Теперь каждый заход в альфа мобайл отображается письмом на почту. Это можно отключить?

mihasik, добрый день. Данный тип уведомлений не отключается.
А у меня наоборот, что-то сломалось, и ничего не приходит в почту. Почта в настройках указана и не менялась. В спаме ничего нет.

adamsmittttt, доброе утро. Есть такие случаи, знаем, чиним.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:33

  solex_trud написав:Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?

solex_trud, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:37

  srsberg написав:Вопросы к представителю банка.
1. Платежи-Коммунальные услуги-ГЕРЦ (Одесса)
Квитанция Герц, в бумажном или электронном виде представляет из себя длинный перечень услуг с данными. Обычно, при оплате через интернет-банкинг этот список можно листать (прокручивать) и отмечать те услуги, которые хочешь оплатить. Здесь другое. Тебе показывается лист с несколькими услугами. Уйти с него на другой лист с другими услугами можно только после оплаты (мин.сумма 5 грн) - и никак иначе. Нет долгов? Лето - нет начислений за отопление? Без разницы. Хочешь уйти со страницы - плати. В этот раз я заплатил 5 грн за отопление в июле. Газ и электрики через Альфа банк я не заплатил - прорваться через подобные услуги далее меня уже не хватило... Ваш коллцентр тоже не смог прорваться через точку и антенну на следующую страницу других услуг.
2. До того, как платить через другой банк, я попробовал оплатить через Ваше мобильное приложение. Итог: мой платежный код вообще не приняли... "Возникла ошибка. Проверьте правильность указанных данных и повторите операцию еще раз" Проверил. Повторил. Получил (см.ранее). Подошел к соседу. Он вошел своем смарте в свое приложение со своей карточкой. Аналогично.
Без проблем заплатил через другой банк...

srsberg, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста. А так же: версию ОС, модель мобильного устройства, версию приложения, дату и время проведения операции, код, что вводили, какие шаги делали/куда заходили, если есть возможность, сделайте скрин.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:11

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:15

  Alex_TT написав:Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.

Alex_TT, добрый день. Лучше заказать. Заказ можно сделать через КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:17

  Alfa_Bank написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.

Alex_TT, добрый день. Лучше заказать. Заказ можно сделать через КЦ.


Спасибо!
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:41

  Flamingo написав: банальная необходимость при закрытии Укрсоца - не должно остаться остатков денег клиентов, которые не заключили договор с Альфой. Кстати если их не заберет Укрсоц - их придется отдать государству (именно так у нас прописаны законы по дебеторской задолженности, по которой невозможно найти владельца).

а что мешает просто перевести клиентов укрсоца в аллу?
зачем это обязательное присутствие клиента?

ЗЫ
может не совсем в тему и не совсем аналогия но например никого не спрашивая и не требуя присутствия создали новую контору по электричеству и меня сделали там абонентом. причем передав туда остатки денег что были в облэнерго. и ниче.
mephala
 
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