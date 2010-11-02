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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:29
adamsmittttt написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Теперь каждый заход в альфа мобайл отображается письмом на почту. Это можно отключить?
mihasik, добрый день. Данный тип уведомлений не отключается.
А у меня наоборот, что-то сломалось, и ничего не приходит в почту. Почта в настройках указана и не менялась. В спаме ничего нет.
adamsmittttt, доброе утро. Есть такие случаи, знаем, чиним.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 07:33
solex_trud написав:
Прошу помощи.
Был у меня в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный (никак меня об этом не уведомив) и начали списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. Сейчас обратился и выяснилось, что списали чуть больше 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
solex_trud, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 07:37
srsberg написав:
Вопросы к представителю банка.
1. Платежи-Коммунальные услуги-ГЕРЦ (Одесса)
Квитанция Герц, в бумажном или электронном виде представляет из себя длинный перечень услуг с данными. Обычно, при оплате через интернет-банкинг этот список можно листать (прокручивать) и отмечать те услуги, которые хочешь оплатить. Здесь другое. Тебе показывается лист с несколькими услугами. Уйти с него на другой лист с другими услугами можно только после оплаты (мин.сумма 5 грн) - и никак иначе. Нет долгов? Лето - нет начислений за отопление? Без разницы. Хочешь уйти со страницы - плати. В этот раз я заплатил 5 грн за отопление в июле. Газ и электрики через Альфа банк я не заплатил - прорваться через подобные услуги далее меня уже не хватило... Ваш коллцентр тоже не смог прорваться через точку и антенну на следующую страницу других услуг.
2. До того, как платить через другой банк, я попробовал оплатить через Ваше мобильное приложение. Итог: мой платежный код вообще не приняли... "Возникла ошибка. Проверьте правильность указанных данных и повторите операцию еще раз" Проверил. Повторил. Получил (см.ранее). Подошел к соседу. Он вошел своем смарте в свое приложение со своей карточкой. Аналогично.
Без проблем заплатил через другой банк...
srsberg, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста. А так же: версию ОС, модель мобильного устройства, версию приложения, дату и время проведения операции, номер лицевого счета, код, что вводили, какие шаги делали/куда заходили, если есть возможность, сделайте скрин.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 31 лип, 2019 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:11
Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
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Alex_TT
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:15
Alex_TT написав:
Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
Alex_TT, добрый день. Лучше заказать. Заказ можно сделать через КЦ.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:17
Alfa_Bank написав: Alex_TT написав:
Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
Alex_TT, добрый день. Лучше заказать. Заказ можно сделать через КЦ.
Спасибо!
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Alex_TT
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:41
Flamingo написав:
банальная необходимость при закрытии Укрсоца - не должно остаться остатков денег клиентов, которые не заключили договор с Альфой. Кстати если их не заберет Укрсоц - их придется отдать государству (именно так у нас прописаны законы по дебеторской задолженности, по которой невозможно найти владельца).
а что мешает просто перевести клиентов укрсоца в аллу?
зачем это обязательное присутствие клиента?
ЗЫ
может не совсем в тему и не совсем аналогия но например никого не спрашивая и не требуя присутствия создали новую контору по электричеству и меня сделали там абонентом. причем передав туда остатки денег что были в облэнерго. и ниче.
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mephala
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:11
mephala написав: Flamingo написав:
банальная необходимость при закрытии Укрсоца - не должно остаться остатков денег клиентов, которые не заключили договор с Альфой. Кстати если их не заберет Укрсоц - их придется отдать государству (именно так у нас прописаны законы по дебеторской задолженности, по которой невозможно найти владельца).
а что мешает просто перевести клиентов укрсоца в аллу?
зачем это обязательное присутствие клиента?
ЗЫ
может не совсем в тему и не совсем аналогия но например никого не спрашивая и не требуя присутствия создали новую контору по электричеству и меня сделали там абонентом. причем передав туда остатки денег что были в облэнерго. и ниче.
Понимаете, клиент потом скажет а я не заключалась договор с аллой. А это лишняя волокита. У Аллы нет юридических оснований для открытия счета новому клиенту, пока он не подпишет заявление об этом. Пока не обнулятся клиентские остатки в укрсоца (в том числе перечислением невосстребованных клиентских денег в бюджет) банк не может закрыться как юр лицо. Ваш случай с электроэнергией не корректен по двум причинам.
1. Старая контора продолжает существовать и может нести ответственность по всем обязательствам, которые возникли до образования новой конторы.
2. Я бы на вашем месте не был так беспечен с вот этой передачей переслать от старой конторы к новой. Поясню почему. 4 года назад похожая ситуевина было по газовым контора. Вместо облагаза физиками стал заниматься облгазсбыт. И аналогично вашей ситуации мою переплату облгаз как бы передал сбыту. Как бы потому что просто на бумаге мои расчёты перед с бытом больше 3 лет во всех выпусках показывались меньше на сумму переплату облгазу по состоянию на 1.07.15. Но вот в этом январе я сбыту неожиданно стал должен на 18 грн. с копейками больше, которые никак не вязание с показаниями счётчика. Пишу запрос сбыту - мы не при чем это ваша переплату облгазу, на которую мы по договорённости с ними уменьшали более трех лет сумму вашего долга перед нами. Теперь они её аннулировали, а вы нам должны. Связываюсь с облгазом - что за нах? Ответ да у вас была переплату, которую вы могли истребовать с нас в течении срока исковой давности. Срок минул. Вы не обратились за списанием мы её по украинскому законодательства признали безнадёжной и перечислили в бюджет. Если не согласны обращайтесь в суд вначале за восстановлением сроков исковой давности, потом за списанием переплаты. Понятно что за 18 грн. Никто не станет это делать. Но на будущее мне наука. Надеюсь вам тоже. Если переплата у вас была большой обратитесь в облэнерго, чтобы они или официально подтвердили что передали вашу переплату энергосбыту или вернули вам переплату на счёт. А то через 3года вас может ожидать неприятный сюрприз
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Flamingo
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