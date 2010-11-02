adamsmittttt написав:А у меня наоборот, что-то сломалось, и ничего не приходит в почту. Почта в настройках указана и не менялась. В спаме ничего нет.
adamsmittttt, доброе утро. Есть такие случаи, знаем, чиним.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:29
adamsmittttt, доброе утро. Есть такие случаи, знаем, чиним.
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:33
solex_trud, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста.
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:37
srsberg, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста. А так же: версию ОС, модель мобильного устройства, версию приложения, дату и время проведения операции, номер лицевого счета, код, что вводили, какие шаги делали/куда заходили, если есть возможность, сделайте скрин.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 31 лип, 2019 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 лип, 2019 08:11
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а как снимаютя доллары с карты Фаст-кард? Нужно заказывать и потом еще раз идти в отделение или все нормально и есть суммы сразу? 2-3к примерно.
Додано: Сер 31 лип, 2019 08:15
Додано: Сер 31 лип, 2019 08:17
Додано: Сер 31 лип, 2019 08:41
а что мешает просто перевести клиентов укрсоца в аллу?
зачем это обязательное присутствие клиента?
ЗЫ
может не совсем в тему и не совсем аналогия но например никого не спрашивая и не требуя присутствия создали новую контору по электричеству и меня сделали там абонентом. причем передав туда остатки денег что были в облэнерго. и ниче.
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:11
Понимаете, клиент потом скажет а я не заключалась договор с аллой. А это лишняя волокита. У Аллы нет юридических оснований для открытия счета новому клиенту, пока он не подпишет заявление об этом. Пока не обнулятся клиентские остатки в укрсоца (в том числе перечислением невосстребованных клиентских денег в бюджет) банк не может закрыться как юр лицо. Ваш случай с электроэнергией не корректен по двум причинам.
1. Старая контора продолжает существовать и может нести ответственность по всем обязательствам, которые возникли до образования новой конторы.
2. Я бы на вашем месте не был так беспечен с вот этой передачей переслать от старой конторы к новой. Поясню почему. 4 года назад похожая ситуевина было по газовым контора. Вместо облагаза физиками стал заниматься облгазсбыт. И аналогично вашей ситуации мою переплату облгаз как бы передал сбыту. Как бы потому что просто на бумаге мои расчёты перед с бытом больше 3 лет во всех выпусках показывались меньше на сумму переплату облгазу по состоянию на 1.07.15. Но вот в этом январе я сбыту неожиданно стал должен на 18 грн. с копейками больше, которые никак не вязание с показаниями счётчика. Пишу запрос сбыту - мы не при чем это ваша переплату облгазу, на которую мы по договорённости с ними уменьшали более трех лет сумму вашего долга перед нами. Теперь они её аннулировали, а вы нам должны. Связываюсь с облгазом - что за нах? Ответ да у вас была переплату, которую вы могли истребовать с нас в течении срока исковой давности. Срок минул. Вы не обратились за списанием мы её по украинскому законодательства признали безнадёжной и перечислили в бюджет. Если не согласны обращайтесь в суд вначале за восстановлением сроков исковой давности, потом за списанием переплаты. Понятно что за 18 грн. Никто не станет это делать. Но на будущее мне наука. Надеюсь вам тоже. Если переплата у вас была большой обратитесь в облэнерго, чтобы они или официально подтвердили что передали вашу переплату энергосбыту или вернули вам переплату на счёт. А то через 3года вас может ожидать неприятный сюрприз
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:21
кешбэк на август
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Duty Free – 10%;
Виномаркети – 10%;
Додатково для Platinum
Медичні заклади – 5%;
Спорт та фітнес – 5%;
Хух! Справді, є з чого вибрати!
І це не все, також на тебе чекають кльові пропозиції від партнерів, та про це згодом
По моему, двухмесячный праздник закончился.
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:25
Re: Альфа-Банк
Ну, мене виномаркети й аптеки вельми тішать ) Але звісно однією аллою тепер не обійдусь, сподівають зе поверне продукти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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