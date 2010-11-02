Додано: Сер 31 лип, 2019 09:11

mephala написав: Flamingo написав: банальная необходимость при закрытии Укрсоца - не должно остаться остатков денег клиентов, которые не заключили договор с Альфой. Кстати если их не заберет Укрсоц - их придется отдать государству (именно так у нас прописаны законы по дебеторской задолженности, по которой невозможно найти владельца). банальная необходимость при закрытии Укрсоца - не должно остаться остатков денег клиентов, которые не заключили договор с Альфой. Кстати если их не заберет Укрсоц - их придется отдать государству (именно так у нас прописаны законы по дебеторской задолженности, по которой невозможно найти владельца).

а что мешает просто перевести клиентов укрсоца в аллу?

зачем это обязательное присутствие клиента?



ЗЫ

может не совсем в тему и не совсем аналогия но например никого не спрашивая и не требуя присутствия создали новую контору по электричеству и меня сделали там абонентом. причем передав туда остатки денег что были в облэнерго. и ниче. а что мешает просто перевести клиентов укрсоца в аллу?зачем это обязательное присутствие клиента?ЗЫможет не совсем в тему и не совсем аналогия но например никого не спрашивая и не требуя присутствия создали новую контору по электричеству и меня сделали там абонентом. причем передав туда остатки денег что были в облэнерго. и ниче.

Понимаете, клиент потом скажет а я не заключалась договор с аллой. А это лишняя волокита. У Аллы нет юридических оснований для открытия счета новому клиенту, пока он не подпишет заявление об этом. Пока не обнулятся клиентские остатки в укрсоца (в том числе перечислением невосстребованных клиентских денег в бюджет) банк не может закрыться как юр лицо. Ваш случай с электроэнергией не корректен по двум причинам.1. Старая контора продолжает существовать и может нести ответственность по всем обязательствам, которые возникли до образования новой конторы.2. Я бы на вашем месте не был так беспечен с вот этой передачей переслать от старой конторы к новой. Поясню почему. 4 года назад похожая ситуевина было по газовым контора. Вместо облагаза физиками стал заниматься облгазсбыт. И аналогично вашей ситуации мою переплату облгаз как бы передал сбыту. Как бы потому что просто на бумаге мои расчёты перед с бытом больше 3 лет во всех выпусках показывались меньше на сумму переплату облгазу по состоянию на 1.07.15. Но вот в этом январе я сбыту неожиданно стал должен на 18 грн. с копейками больше, которые никак не вязание с показаниями счётчика. Пишу запрос сбыту - мы не при чем это ваша переплату облгазу, на которую мы по договорённости с ними уменьшали более трех лет сумму вашего долга перед нами. Теперь они её аннулировали, а вы нам должны. Связываюсь с облгазом - что за нах? Ответ да у вас была переплату, которую вы могли истребовать с нас в течении срока исковой давности. Срок минул. Вы не обратились за списанием мы её по украинскому законодательства признали безнадёжной и перечислили в бюджет. Если не согласны обращайтесь в суд вначале за восстановлением сроков исковой давности, потом за списанием переплаты. Понятно что за 18 грн. Никто не станет это делать. Но на будущее мне наука. Надеюсь вам тоже. Если переплата у вас была большой обратитесь в облэнерго, чтобы они или официально подтвердили что передали вашу переплату энергосбыту или вернули вам переплату на счёт. А то через 3года вас может ожидать неприятный сюрприз