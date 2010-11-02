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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7393739473957396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:36

Так Алка разыгрывала ж ОТДЕЛЬНО скидку на маркеты, я 5% выиграл, кажись за 10 х3 орехов )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:39

  chipmunk написав:Ну, мене виномаркети й аптеки вельми тішать

Виномаркеты куда ни шло. А по аптекам есть пудра, есть оплата онлайн. Лично я надеялся, что будут путешествия... но, не судьба. Не ехать же поездом.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:51

Re: Альфа-Банк

  wig написав:А по аптекам есть пудра, есть оплата онлайн.
4% грязными по Максимке выглядят чуть лучше чем 3% чистыми по пудре, не? ;)
О лишнем % за больший грейс писать не надо. Потому как и по пудре может получиться грейс меньше 30 дней (если купить что-то 25-27 числа предыдущего месяца), и по Максимке больше 30 дней если купить на 1000+ и перевести в рассрочку :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:52

  wig написав:
  chipmunk написав:Ну, мене виномаркети й аптеки вельми тішать

Виномаркеты куда ни шло. А по аптекам есть пудра, есть оплата онлайн. Лично я надеялся, что будут путешествия... но, не судьба. Не ехать же поездом.

У меня на аптеки пенс таз - 7%.
Олег1964
 
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