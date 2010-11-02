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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:36
Так Алка разыгрывала ж ОТДЕЛЬНО скидку на маркеты, я 5% выиграл, кажись за 10 х3 орехов )
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:39
chipmunk написав:
Ну, мене виномаркети й аптеки вельми тішать
Виномаркеты куда ни шло. А по аптекам есть пудра, есть оплата онлайн. Лично я надеялся, что будут путешествия... но, не судьба. Не ехать же поездом.
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wig
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:52
wig написав: chipmunk написав:
Ну, мене виномаркети й аптеки вельми тішать
Виномаркеты куда ни шло. А по аптекам есть пудра, есть оплата онлайн. Лично я надеялся, что будут путешествия... но, не судьба. Не ехать же поездом.
У меня на аптеки пенс таз - 7%.
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Олег1964
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