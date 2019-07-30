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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:36
Так Алка разыгрывала ж ОТДЕЛЬНО скидку на маркеты, я 5% выиграл, кажись за 10 х3 орехов )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:39
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:51
Re: Альфа-Банк
4% грязными по Максимке выглядят чуть лучше чем 3% чистыми по пудре, не?
О лишнем % за больший грейс писать не надо. Потому как и по пудре может получиться грейс меньше 30 дней (если купить что-то 25-27 числа предыдущего месяца), и по Максимке больше 30 дней если купить на 1000+ и перевести в рассрочку
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:52
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:00
Полностью поддерживаю, я совершенно не стал бы возражать, если бы мои счета перевели в Альфабанк, к тому же у меня уже есть счета в альфабанке. уж во всяком случае - это лучше чем просто списать/украсть их моего счета по грабительским тарифам. А если бы банку приспичило установить комиссию 100000 грн.??? У меня заканчивается депозит на 100000 грн., я за ним не прихожу в течение месяца, а потом банк просто берёт и списывает себе 100000 грн. в свою пользу обосновывая это тарифам??? Это что узаконенный по мнению банка грабёж??? Второй день колбасит. Буду готовить письма в НБУ и везде куда только можно. В 21-м веке такое тупое и неприкрытое кидалово - это просто нонсенс. У меня знакомые юристы, говорят: всякое видали, но такого ещё не видали. В крайнем случае буду судиться. Сумма того стоит. Куда ещё написать письмо. Посоветуйте.
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:09
Re: Альфа-Банк
Скорее, роль может сыграть, что надо догнать орехов до минимального вывода. А так, даже у 911 есть онлайн оплата, и она прекрасно работает. Всем здоровья!
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:15
Re: Альфа-Банк
Поинтересуйтесь в Швейцарии или кажется еще в Норвегии какие ставки за остаток денег на счете клиента в банке. Правильно - минусовые. Клиент платит банку за то что тот учитывает его деньги у себя. Это тоже 21 век. По Укрсоцу - если готовы судится - давайте. Не забудьте рассказать чем закончилось. Но для начала дождитесь что Вам ответит представитель Альфы. Она - умничка - очень многим тут помогла в довольно трудных ситуациях. Может и по Вам выгорит. Но мое ИМХО - ваша вина в том, что:
1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка.
2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.
ЗЫ. Писал много раз в других ветках повторю Вам - в подобных случаях писать НБУ нет смысла - у них для таких случаев заготовлен четкий ответ "мы не вмешиваемся в договорные отношения банков и клиентов, если Вы считаете что нарушены Ваши права - обращайтесь в суд!"
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:20
Re: Альфа-Банк
Підскажіть, будь ласка, а категорія "дитячі товари" - це одяг чи тільки іграшки? Де можна подивитися, що входить до дитячих товарів. Техніка - цікавить смартфон, ноутбук
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:21
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:30
Закончилась моя история с банком.
По личной договоренности был досрочно расторгнут 3-х летний депозит оформленный на родственника с сохранением всех начисленных процентов, и закрыты все счета. Проценты сегодня вернули.
Все споры мне надоели. По-этому я предложил все расторгнуть и закрыть тему навсегда.
все прошло естественно медленно, но уже все закончилось.
Живите своим умом!
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