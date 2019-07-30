Додано: Сер 31 лип, 2019 12:15

solex_trud написав: В 21-м веке такое тупое и неприкрытое кидалово - это просто нонсенс. В 21-м веке такое тупое и неприкрытое кидалово - это просто нонсенс.

Поинтересуйтесь в Швейцарии или кажется еще в Норвегии какие ставки за остаток денег на счете клиента в банке. Правильно - минусовые. Клиент платит банку за то что тот учитывает его деньги у себя. Это тоже 21 век. По Укрсоцу - если готовы судится - давайте. Не забудьте рассказать чем закончилось. Но для начала дождитесь что Вам ответит представитель Альфы. Она - умничка - очень многим тут помогла в довольно трудных ситуациях. Может и по Вам выгорит. Но мое ИМХО - ваша вина в том, что:1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка.2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.ЗЫ. Писал много раз в других ветках повторю Вам - в подобных случаях писать НБУ нет смысла - у них для таких случаев заготовлен четкий ответ "мы не вмешиваемся в договорные отношения банков и клиентов, если Вы считаете что нарушены Ваши права - обращайтесь в суд!"