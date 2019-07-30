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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7394739573967397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:45

Re: Альфа-Банк

  taya77 написав:Підскажіть, будь ласка, а категорія "дитячі товари" - це одяг чи тільки іграшки? Де можна подивитися, що входить до дитячих товарів. Техніка - цікавить смартфон, ноутбук


https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
ДИТЯЧІ ТОВАРИ
покупки в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (одяг та іграшки)
5641, 5945

покупки в спеціалізованих магазинах з продажу різноманітної техніки (смартфони, побутова техніка, електроніка тощо)
5719, 5722, 5732, 5946, 4812
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 2710
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:49

Ой+ Дякую.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:08

  zzzzzz написав:Закончилась моя история с банком.

По личной договоренности был досрочно расторгнут 3-х летний депозит оформленный на родственника с сохранением всех начисленных процентов, и закрыты все счета. Проценты сегодня вернули.
Все споры мне надоели. По-этому я предложил все расторгнуть и закрыть тему навсегда.
все прошло естественно медленно, но уже все закончилось.

то что у банка не доработана процедура установки пина к карте третьим лицом тут спорить трудно но что бы настолько уж мешало что нужно все расторгнуть...
а если трехлетки были в баксе под 6,5% то вообще чудно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:22

mephala
вообще-то 5,25%

Ради 1% в год у меня нет желания портить нервы , тратить время, и напрягать родственника.Есть достаточно банков где 4,5% можно получать при более качественном сервисе. Названия банков не хочу тут писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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