ДИТЯЧІ ТОВАРИ
покупки в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (одяг та іграшки)
5641, 5945
покупки в спеціалізованих магазинах з продажу різноманітної техніки (смартфони, побутова техніка, електроніка тощо)
5719, 5722, 5732, 5946, 4812
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:45
Re: Альфа-Банк
ДИТЯЧІ ТОВАРИ
покупки в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (одяг та іграшки)
5641, 5945
покупки в спеціалізованих магазинах з продажу різноманітної техніки (смартфони, побутова техніка, електроніка тощо)
5719, 5722, 5732, 5946, 4812
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:08
то что у банка не доработана процедура установки пина к карте третьим лицом тут спорить трудно но что бы настолько уж мешало что нужно все расторгнуть...
а если трехлетки были в баксе под 6,5% то вообще чудно.
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:22
mephala
вообще-то 5,25%
Ради 1% в год у меня нет желания портить нервы , тратить время, и напрягать родственника.Есть достаточно банков где 4,5% можно получать при более качественном сервисе. Названия банков не хочу тут писать.
Живите своим умом!
|