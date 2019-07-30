Додано: Сер 31 лип, 2019 14:27

solex_trud написав: Я очень ценю Ваше внимание к моему вопросу, но Вы не учитываете, что у каждого человека бывают обстоятельства, которые сильно меняют обычный уклад жизни. Я всегда очень внимательно вёл домашнюю бухгалтерию и за 13 лет такой деятельности никогда подобных прецедентов не происходило. Но у меня кое что происходило в этот период и я не занимался постоянным мониторингом состояния банка и его тарифов, за 13 лет моего банковского стажа я впервые столкнулся с тем, что банк ввел такие сумасшедшие античеловеческие тарифы. Если Вы такие тарифы не считаете грабительскими, то видимо у нас с Вами разное представление о цене денег. Депозит - это вклад, который охраняется государством и банком и им нельзя просто так взять и завладеть обосновав это тарифами. Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая. Банк не стал себя этим утруждать, а просто их присвоил. Критиковать других можно ровно до тех пор пока Вы не попадёте в аналогичную жизненную ситуацию, чего я Вам крайне не желаю. Всем добра. Я очень ценю Ваше внимание к моему вопросу, но Вы не учитываете, что у каждого человека бывают обстоятельства, которые сильно меняют обычный уклад жизни. Я всегда очень внимательно вёл домашнюю бухгалтерию и за 13 лет такой деятельности никогда подобных прецедентов не происходило. Но у меня кое что происходило в этот период и я не занимался постоянным мониторингом состояния банка и его тарифов, за 13 лет моего банковского стажа я впервые столкнулся с тем, что банк ввел такие сумасшедшие античеловеческие тарифы. Если Вы такие тарифы не считаете грабительскими, то видимо у нас с Вами разное представление о цене денег. Депозит - это вклад, который охраняется государством и банком и им нельзя просто так взять и завладеть обосновав это тарифами. Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая. Банк не стал себя этим утруждать, а просто их присвоил. Критиковать других можно ровно до тех пор пока Вы не попадёте в аналогичную жизненную ситуацию, чего я Вам крайне не желаю. Всем добра.

Я понимаю, что в Вас сейчас говорит обида от сложившейся ситуации. И понимаю, что в жизни может всякое случится (поэтому я писал и про станцию Вернадского и про возможную болезнь). У меня тоже была совсем недавно "реально черная полоса" - так что я все могу понять. Но мой вам совет, не пытайтесь оправдываться прежде всего перед самим собой. Да Вы лопухнулись. Бывает. Но банк скорее всего действовал в правовом поле. То что Вы пишете о защите депо государством - немного другой вопрос - там гарантии при банкротстве банка. У вас же была с банком сделка, которую банк я так понимаю исполнил. Потом наступили другие моменты, на которые распространялись несколько другие договорные отношения. Ваши с банком. Вы в какой-то момент утратили бдительность (чего с Альфой нельзя допускать) и потеряли деньги. Если у Вас есть правовое обоснование, что банк нарушил договор, и уверенность что имеющихся у Вас доказательств хватит чтобы доказать неправоту банка - идите в суд. Если этих доказательств нет, то, как Вам советовали в ветке Укрсоца, примите как плату за урок.А грабительские тарифы... Да они случаются. Тут недавно один падающий банк вводил тарифы за снятие закончившего депо не помню точно то ли 20, то ли 30 % от суммы. Но раз Вы уже 13 лет в этой теме значит понимаете, что надо быть на чеку.Искренне желаю разрулить Вам возникшую ситуацию в Вашу пользу - надеюсь Вы свои данные представителю сообщить не забыли.