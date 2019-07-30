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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7394739573967397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:45

Re: Альфа-Банк

  taya77 написав:Підскажіть, будь ласка, а категорія "дитячі товари" - це одяг чи тільки іграшки? Де можна подивитися, що входить до дитячих товарів. Техніка - цікавить смартфон, ноутбук


https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
ДИТЯЧІ ТОВАРИ
покупки в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (одяг та іграшки)
5641, 5945

покупки в спеціалізованих магазинах з продажу різноманітної техніки (смартфони, побутова техніка, електроніка тощо)
5719, 5722, 5732, 5946, 4812
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:49

Ой+ Дякую.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:08

  zzzzzz написав:Закончилась моя история с банком.

По личной договоренности был досрочно расторгнут 3-х летний депозит оформленный на родственника с сохранением всех начисленных процентов, и закрыты все счета. Проценты сегодня вернули.
Все споры мне надоели. По-этому я предложил все расторгнуть и закрыть тему навсегда.
все прошло естественно медленно, но уже все закончилось.

то что у банка не доработана процедура установки пина к карте третьим лицом тут спорить трудно но что бы настолько уж мешало что нужно все расторгнуть...
а если трехлетки были в баксе под 6,5% то вообще чудно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:22

mephala
вообще-то 5,25%

Ради 1% в год у меня нет желания портить нервы , тратить время, и напрягать родственника.Есть достаточно банков где 4,5% можно получать при более качественном сервисе. Названия банков не хочу тут писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:39

Добрый день Alfa_Bank! У жены заканчивается кредитка полосатая Максимка, ну и соответственно несколько полосатых доп. карт на меня... подскажите, каков сейчас механизм перевыпуска карт? Кажется там сейчас эмитируют чип+ пейпасс... Спасибо
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:49

Re: Альфа-Банк

алка для умных© viewtopic.php?p=4227844#p4227844
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:58

  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! У жены заканчивается кредитка полосатая Максимка, ну и соответственно несколько полосатых доп. карт на меня... подскажите, каков сейчас механизм перевыпуска карт? Кажется там сейчас эмитируют чип+ пейпасс... Спасибо

Карамболь, добрый день. По сроку кредитные карты, что оформлены на владельца счета, перевыпускаются автоматически на почтовое отделение. О перевыпуске банк уведомляет смс-сообшением. После его получения, можно обратиться для изменения адреса получения карты (почта, отделение). Либо же можно заказать в месяце окончания срока действия карты перевыпуск через КЦ/Чат/Отделение. Дополнительные карты на третьих лиц перевыпускает владелец счета через КЦ/Чат/Отделение. В вашем случае, можно еще через менеджера перевыпустить. Карты оснащены чипом с бесконтактной технологией оплаты PayPass.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 31 лип, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:07

  Flamingo написав:
  solex_trud написав:В 21-м веке такое тупое и неприкрытое кидалово - это просто нонсенс.
Поинтересуйтесь в Швейцарии или кажется еще в Норвегии какие ставки за остаток денег на счете клиента в банке. Правильно - минусовые. Клиент платит банку за то что тот учитывает его деньги у себя. Это тоже 21 век. По Укрсоцу - если готовы судится - давайте. Не забудьте рассказать чем закончилось. Но для начала дождитесь что Вам ответит представитель Альфы. Она - умничка - очень многим тут помогла в довольно трудных ситуациях. Может и по Вам выгорит. Но мое ИМХО - ваша вина в том, что:
1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка.
2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.
ЗЫ. Писал много раз в других ветках повторю Вам - в подобных случаях писать НБУ нет смысла - у них для таких случаев заготовлен четкий ответ "мы не вмешиваемся в договорные отношения банков и клиентов, если Вы считаете что нарушены Ваши права - обращайтесь в суд!" :)

Я очень ценю Ваше внимание к моему вопросу, но Вы не учитываете, что у каждого человека бывают обстоятельства, которые сильно меняют обычный уклад жизни. Я всегда очень внимательно вёл домашнюю бухгалтерию и за 13 лет такой деятельности никогда подобных прецедентов не происходило. Но у меня кое что происходило в этот период и я не занимался постоянным мониторингом состояния банка и его тарифов, за 13 лет моего банковского стажа я впервые столкнулся с тем, что банк ввел такие сумасшедшие античеловеческие тарифы. Если Вы такие тарифы не считаете грабительскими, то видимо у нас с Вами разное представление о цене денег. Депозит - это вклад, который охраняется государством и банком и им нельзя просто так взять и завладеть обосновав это тарифами. Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая. Банк не стал себя этим утруждать, а просто их присвоил. Критиковать других можно ровно до тех пор пока Вы не попадёте в аналогичную жизненную ситуацию, чего я Вам крайне не желаю. Всем добра.
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:17

Re: Альфа-Банк

  solex_trud написав:Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая.
та лана)) какой до востребования? рисуют служебку и в лучшем случаи на нед1юч1,а тут на доходы забрали,и в правовом поле.Не обязаны они прозванивать,если не предусмотрено в договоре.Мы всем форумом прозванивали,почему не было ответа? А?
Flamingo в такую ситуацию врядли попадет,ибо даже в тюряге есть интернет.А на полярную станцию он не полетит,он же Flamingo))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:27

Re: Альфа-Банк

  solex_trud написав:Я очень ценю Ваше внимание к моему вопросу, но Вы не учитываете, что у каждого человека бывают обстоятельства, которые сильно меняют обычный уклад жизни. Я всегда очень внимательно вёл домашнюю бухгалтерию и за 13 лет такой деятельности никогда подобных прецедентов не происходило. Но у меня кое что происходило в этот период и я не занимался постоянным мониторингом состояния банка и его тарифов, за 13 лет моего банковского стажа я впервые столкнулся с тем, что банк ввел такие сумасшедшие античеловеческие тарифы. Если Вы такие тарифы не считаете грабительскими, то видимо у нас с Вами разное представление о цене денег. Депозит - это вклад, который охраняется государством и банком и им нельзя просто так взять и завладеть обосновав это тарифами. Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая. Банк не стал себя этим утруждать, а просто их присвоил. Критиковать других можно ровно до тех пор пока Вы не попадёте в аналогичную жизненную ситуацию, чего я Вам крайне не желаю. Всем добра.

Я понимаю, что в Вас сейчас говорит обида от сложившейся ситуации. И понимаю, что в жизни может всякое случится (поэтому я писал и про станцию Вернадского и про возможную болезнь). У меня тоже была совсем недавно "реально черная полоса" - так что я все могу понять. Но мой вам совет, не пытайтесь оправдываться прежде всего перед самим собой. Да Вы лопухнулись. Бывает. Но банк скорее всего действовал в правовом поле. То что Вы пишете о защите депо государством - немного другой вопрос - там гарантии при банкротстве банка. У вас же была с банком сделка, которую банк я так понимаю исполнил. Потом наступили другие моменты, на которые распространялись несколько другие договорные отношения. Ваши с банком. Вы в какой-то момент утратили бдительность (чего с Альфой нельзя допускать) и потеряли деньги. Если у Вас есть правовое обоснование, что банк нарушил договор, и уверенность что имеющихся у Вас доказательств хватит чтобы доказать неправоту банка - идите в суд. Если этих доказательств нет, то, как Вам советовали в ветке Укрсоца, примите как плату за урок.
А грабительские тарифы... Да они случаются. Тут недавно один падающий банк вводил тарифы за снятие закончившего депо не помню точно то ли 20, то ли 30 % от суммы. Но раз Вы уже 13 лет в этой теме значит понимаете, что надо быть на чеку.
Искренне желаю разрулить Вам возникшую ситуацию в Вашу пользу - надеюсь Вы свои данные представителю сообщить не забыли.
Flamingo
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