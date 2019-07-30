ДИТЯЧІ ТОВАРИ
покупки в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (одяг та іграшки)
5641, 5945
покупки в спеціалізованих магазинах з продажу різноманітної техніки (смартфони, побутова техніка, електроніка тощо)
5719, 5722, 5732, 5946, 4812
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:45
Re: Альфа-Банк
ДИТЯЧІ ТОВАРИ
покупки в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (одяг та іграшки)
5641, 5945
покупки в спеціалізованих магазинах з продажу різноманітної техніки (смартфони, побутова техніка, електроніка тощо)
5719, 5722, 5732, 5946, 4812
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:08
то что у банка не доработана процедура установки пина к карте третьим лицом тут спорить трудно но что бы настолько уж мешало что нужно все расторгнуть...
а если трехлетки были в баксе под 6,5% то вообще чудно.
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:22
mephala
вообще-то 5,25%
Ради 1% в год у меня нет желания портить нервы , тратить время, и напрягать родственника.Есть достаточно банков где 4,5% можно получать при более качественном сервисе. Названия банков не хочу тут писать.
Живите своим умом!
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:39
Добрый день Alfa_Bank! У жены заканчивается кредитка полосатая Максимка, ну и соответственно несколько полосатых доп. карт на меня... подскажите, каков сейчас механизм перевыпуска карт? Кажется там сейчас эмитируют чип+ пейпасс... Спасибо
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:49
Re: Альфа-Банк
алка для умных© viewtopic.php?p=4227844#p4227844
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:58
Карамболь, добрый день. По сроку кредитные карты, что оформлены на владельца счета, перевыпускаются автоматически на почтовое отделение. О перевыпуске банк уведомляет смс-сообшением. После его получения, можно обратиться для изменения адреса получения карты (почта, отделение). Либо же можно заказать в месяце окончания срока действия карты перевыпуск через КЦ/Чат/Отделение. Дополнительные карты на третьих лиц перевыпускает владелец счета через КЦ/Чат/Отделение. В вашем случае, можно еще через менеджера перевыпустить. Карты оснащены чипом с бесконтактной технологией оплаты PayPass.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 31 лип, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:07
Я очень ценю Ваше внимание к моему вопросу, но Вы не учитываете, что у каждого человека бывают обстоятельства, которые сильно меняют обычный уклад жизни. Я всегда очень внимательно вёл домашнюю бухгалтерию и за 13 лет такой деятельности никогда подобных прецедентов не происходило. Но у меня кое что происходило в этот период и я не занимался постоянным мониторингом состояния банка и его тарифов, за 13 лет моего банковского стажа я впервые столкнулся с тем, что банк ввел такие сумасшедшие античеловеческие тарифы. Если Вы такие тарифы не считаете грабительскими, то видимо у нас с Вами разное представление о цене денег. Депозит - это вклад, который охраняется государством и банком и им нельзя просто так взять и завладеть обосновав это тарифами. Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая. Банк не стал себя этим утруждать, а просто их присвоил. Критиковать других можно ровно до тех пор пока Вы не попадёте в аналогичную жизненную ситуацию, чего я Вам крайне не желаю. Всем добра.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:17
Re: Альфа-Банк
та лана)) какой до востребования? рисуют служебку и в лучшем случаи на нед1юч1,а тут на доходы забрали,и в правовом поле.Не обязаны они прозванивать,если не предусмотрено в договоре.Мы всем форумом прозванивали,почему не было ответа? А?
Flamingo в такую ситуацию врядли попадет,ибо даже в тюряге есть интернет.А на полярную станцию он не полетит,он же Flamingo))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:27
Re: Альфа-Банк
Я понимаю, что в Вас сейчас говорит обида от сложившейся ситуации. И понимаю, что в жизни может всякое случится (поэтому я писал и про станцию Вернадского и про возможную болезнь). У меня тоже была совсем недавно "реально черная полоса" - так что я все могу понять. Но мой вам совет, не пытайтесь оправдываться прежде всего перед самим собой. Да Вы лопухнулись. Бывает. Но банк скорее всего действовал в правовом поле. То что Вы пишете о защите депо государством - немного другой вопрос - там гарантии при банкротстве банка. У вас же была с банком сделка, которую банк я так понимаю исполнил. Потом наступили другие моменты, на которые распространялись несколько другие договорные отношения. Ваши с банком. Вы в какой-то момент утратили бдительность (чего с Альфой нельзя допускать) и потеряли деньги. Если у Вас есть правовое обоснование, что банк нарушил договор, и уверенность что имеющихся у Вас доказательств хватит чтобы доказать неправоту банка - идите в суд. Если этих доказательств нет, то, как Вам советовали в ветке Укрсоца, примите как плату за урок.
А грабительские тарифы... Да они случаются. Тут недавно один падающий банк вводил тарифы за снятие закончившего депо не помню точно то ли 20, то ли 30 % от суммы. Но раз Вы уже 13 лет в этой теме значит понимаете, что надо быть на чеку.
Искренне желаю разрулить Вам возникшую ситуацию в Вашу пользу - надеюсь Вы свои данные представителю сообщить не забыли.
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