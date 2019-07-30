Додатково для Gold та Platinum Duty Free – 10%; Виномаркети – 10%;
Додатково для Platinum Медичні заклади – 5%; Спорт та фітнес – 5%;
Хух! Справді, є з чого вибрати! І це не все, також на тебе чекають кльові пропозиції від партнерів, та про це згодом
По моему, двухмесячный праздник закончился.
Где такси чтобы кошечек возить?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
solex_trud написав:Я очень ценю Ваше внимание к моему вопросу, но Вы не учитываете, что у каждого человека бывают обстоятельства, которые сильно меняют обычный уклад жизни. Я всегда очень внимательно вёл домашнюю бухгалтерию и за 13 лет такой деятельности никогда подобных прецедентов не происходило. Но у меня кое что происходило в этот период и я не занимался постоянным мониторингом состояния банка и его тарифов, за 13 лет моего банковского стажа я впервые столкнулся с тем, что банк ввел такие сумасшедшие античеловеческие тарифы. Если Вы такие тарифы не считаете грабительскими, то видимо у нас с Вами разное представление о цене денег. Депозит - это вклад, который охраняется государством и банком и им нельзя просто так взять и завладеть обосновав это тарифами. Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая. Банк не стал себя этим утруждать, а просто их присвоил. Критиковать других можно ровно до тех пор пока Вы не попадёте в аналогичную жизненную ситуацию, чего я Вам крайне не желаю. Всем добра.
Я понимаю, что в Вас сейчас говорит обида от сложившейся ситуации. И понимаю, что в жизни может всякое случится (поэтому я писал и про станцию Вернадского и про возможную болезнь). У меня тоже была совсем недавно "реально черная полоса" - так что я все могу понять. Но мой вам совет, не пытайтесь оправдываться прежде всего перед самим собой. Да Вы лопухнулись. Бывает. Но банк скорее всего действовал в правовом поле. То что Вы пишете о защите депо государством - немного другой вопрос - там гарантии при банкротстве банка. У вас же была с банком сделка, которую банк я так понимаю исполнил. Потом наступили другие моменты, на которые распространялись несколько другие договорные отношения. Ваши с банком. Вы в какой-то момент утратили бдительность (чего с Альфой нельзя допускать) и потеряли деньги. Если у Вас есть правовое обоснование, что банк нарушил договор, и уверенность что имеющихся у Вас доказательств хватит чтобы доказать неправоту банка - идите в суд. Если этих доказательств нет, то, как Вам советовали в ветке Укрсоца, примите как плату за урок. А грабительские тарифы... Да они случаются. Тут недавно один падающий банк вводил тарифы за снятие закончившего депо не помню точно то ли 20, то ли 30 % от суммы. Но раз Вы уже 13 лет в этой теме значит понимаете, что надо быть на чеку. Искренне желаю разрулить Вам возникшую ситуацию в Вашу пользу - надеюсь Вы свои данные представителю сообщить не забыли.
Спасибо за пожелание. Представитель мне уже успела сообщить, что ничем помочь не может, что обворовывание клиентов у них считается правомерным. Сдаваться не собираюсь, знаю что некоторые добивались результата в аналогичной ситуации, я далеко не один такой. Буду шерстить судебную практику.
solex_trud написав:Спасибо за пожелание. Представитель мне уже успела сообщить, что ничем помочь не может, что обворовывание клиентов у них считается правомерным. Сдаваться не собираюсь, знаю что некоторые добивались результата в аналогичной ситуации, я далеко не один такой. Буду шерстить судебную практику.
solex_trud, все действия УСБ выполнены согласно условий договора. Детали которые могу, написала в ЛС, подробности можно узнать у представителя УСБ (он вам ответит на других форумах).
mephala написав:и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем? слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.
очевидно вы не читали труды дедушки Маркса, а он ещё 150 лет назад написал что "нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300%"...
уже давно известно, что не надо держать в банках счета, которыми вы не пользуетесь. на выход из УСБ был дан как минимум год, так что scusi...
ХЗ... я в соце также держал,но в евро ,и даже ставка меня не удержала , также закрыл Карбон , когда на форуме активно обсуждали выход банки с рынка. Похожая у меня была ситуация в Астре,но там и вправду позвонили с отделения и попросили забрать деньги и закрыть счета