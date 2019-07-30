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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7396739773987399>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:05

  Олег1964 написав:​Вже завтра зранку не забудь обрати категорії кешбеку на серпень у Cash`U Club!
Цього місяця маємо:
Для усіх статусів

Канцтовари – 20%;
Залізничні каси – 6%;
Одяг – 3%;

Додатково для Silver, Gold, Platinum
Аптеки – 4%;
Дитячі товари – 5%;
Техніка – 3%;

Додатково для Gold та Platinum
Duty Free – 10%;
Виномаркети – 10%;

Додатково для Platinum
Медичні заклади – 5%;
Спорт та фітнес – 5%;

Хух! Справді, є з чого вибрати!
І це не все, також на тебе чекають кльові пропозиції від партнерів, та про це згодом :wink:

По моему, двухмесячный праздник закончился. :(


Где такси чтобы кошечек возить? :twisted:
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:10

  Flamingo написав:
  solex_trud написав:Я очень ценю Ваше внимание к моему вопросу, но Вы не учитываете, что у каждого человека бывают обстоятельства, которые сильно меняют обычный уклад жизни. Я всегда очень внимательно вёл домашнюю бухгалтерию и за 13 лет такой деятельности никогда подобных прецедентов не происходило. Но у меня кое что происходило в этот период и я не занимался постоянным мониторингом состояния банка и его тарифов, за 13 лет моего банковского стажа я впервые столкнулся с тем, что банк ввел такие сумасшедшие античеловеческие тарифы. Если Вы такие тарифы не считаете грабительскими, то видимо у нас с Вами разное представление о цене денег. Депозит - это вклад, который охраняется государством и банком и им нельзя просто так взять и завладеть обосновав это тарифами. Сумма депозита должна была упасть на спец счёт до востребования и ждать пока клиент его заберет, периодически его прозванивая. Банк не стал себя этим утруждать, а просто их присвоил. Критиковать других можно ровно до тех пор пока Вы не попадёте в аналогичную жизненную ситуацию, чего я Вам крайне не желаю. Всем добра.

Я понимаю, что в Вас сейчас говорит обида от сложившейся ситуации. И понимаю, что в жизни может всякое случится (поэтому я писал и про станцию Вернадского и про возможную болезнь). У меня тоже была совсем недавно "реально черная полоса" - так что я все могу понять. Но мой вам совет, не пытайтесь оправдываться прежде всего перед самим собой. Да Вы лопухнулись. Бывает. Но банк скорее всего действовал в правовом поле. То что Вы пишете о защите депо государством - немного другой вопрос - там гарантии при банкротстве банка. У вас же была с банком сделка, которую банк я так понимаю исполнил. Потом наступили другие моменты, на которые распространялись несколько другие договорные отношения. Ваши с банком. Вы в какой-то момент утратили бдительность (чего с Альфой нельзя допускать) и потеряли деньги. Если у Вас есть правовое обоснование, что банк нарушил договор, и уверенность что имеющихся у Вас доказательств хватит чтобы доказать неправоту банка - идите в суд. Если этих доказательств нет, то, как Вам советовали в ветке Укрсоца, примите как плату за урок.
А грабительские тарифы... Да они случаются. Тут недавно один падающий банк вводил тарифы за снятие закончившего депо не помню точно то ли 20, то ли 30 % от суммы. Но раз Вы уже 13 лет в этой теме значит понимаете, что надо быть на чеку.
Искренне желаю разрулить Вам возникшую ситуацию в Вашу пользу - надеюсь Вы свои данные представителю сообщить не забыли.

Спасибо за пожелание. Представитель мне уже успела сообщить, что ничем помочь не может, что обворовывание клиентов у них считается правомерным. Сдаваться не собираюсь, знаю что некоторые добивались результата в аналогичной ситуации, я далеко не один такой. Буду шерстить судебную практику.
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:25

  solex_trud написав:Спасибо за пожелание. Представитель мне уже успела сообщить, что ничем помочь не может, что обворовывание клиентов у них считается правомерным. Сдаваться не собираюсь, знаю что некоторые добивались результата в аналогичной ситуации, я далеко не один такой. Буду шерстить судебную практику.

solex_trud, все действия УСБ выполнены согласно условий договора. Детали которые могу, написала в ЛС, подробности можно узнать у представителя УСБ (он вам ответит на других форумах).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:45

Подскажите по акции "Приведи друга".
Если у друга уже есть одна кредитная карта, будет ли он участником данной акции, если оформит по моему запросу еще одну новую карту?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51

Re: Альфа-Банк

Аптеки и техника - это хорошо )
а так, жаль, что нельзя на постоянно выбрать повышенные позиции...
с другой стороны, это, наверное, противоречит замыслу самой программы лояльности
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51

  mephala написав:и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем?
слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.

очевидно вы не читали труды дедушки Маркса, а он ещё 150 лет назад написал что "нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300%"...

уже давно известно, что не надо держать в банках счета, которыми вы не пользуетесь. на выход из УСБ был дан как минимум год, так что scusi...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:54

  Vagabondo написав:
  mephala написав:и этим банкам можно доверять деньги когда они вертят тарифами как цыган солнцем?
слов цензурных просто нет. банку мало пользоваться деньгами на халяву так он их еще и прикарманивает.

очевидно вы не читали труды дедушки Маркса, а он ещё 150 лет назад написал что "нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300%"...

уже давно известно, что не надо держать в банках счета, которыми вы не пользуетесь. на выход из УСБ был дан как минимум год, так что scusi...

ХЗ... я в соце также держал,но в евро ,и даже ставка меня не удержала , также закрыл Карбон , когда на форуме активно обсуждали выход банки с рынка. Похожая у меня была ситуация в Астре,но там и вправду позвонили с отделения и попросили забрать деньги и закрыть счета
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:56

  Siris написав:Подскажите по акции "Приведи друга".
Если у друга уже есть одна кредитная карта, будет ли он участником данной акции, если оформит по моему запросу еще одну новую карту?

Siris, добрый день. Будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:30

Re: Альфа-Банк

proftpd66 написав:Где такси чтобы кошечек возить? :twisted:

В котобанку потрібно шукати
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:38

Fast Card

Карта Fast Card создана через приложение при обмене. Карта еще не выдана клиенту, а альфа-чек уже списали. Управлять картой ещё нет возможности, да и сообщения о движениях по карте ни куда не приходили.
Сумма не большая, но, взяв деньги за услугу, её хотя бы нужно оказать.
kucher_oleg_ua
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