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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7396739773987399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:21

Re: Альфа-Банк

Представитель альфабанка, скажите, пожалуйста, произошло ли слияние между Альфабанком и Укрсоцбанком? Кто несёт ответственность за счета клиентов?
solex_trud
 
Повідомлень: 164
З нами з: 02.04.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:40

  Flamingo написав:1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка.
2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.

Вот тут не соглашусь категорически. Нельзя любой беспредел оправдывать тем, что "вы же сами подписали, что согласны с будущими изменениями". Я клиент десятка банков, и это я ещё по-скромному. У меня нет ни времени, ни желания перечитывать талмуды "правил предоставления услуг" каждый раз, когда у кого-то там зачесалась левая пятка. Поэтому я предполагаю, что любые изменения в тарифах вызваны технической необходимостью, или являются следствием естественных процессов (той же инфляции), а не имеют целью наживы на тех, кто оказался недостаточно внимателен к деталям. И это не только моё мнение, есть уже постановления судов (в т.ч. Верховного) на тему того, что клиент, заключая договор, должен ясно понимать условия, на которых ему будут оказываться услуги. А о какой ясности можно говорить, если эти условия неизвестны даже противоположной стороне.
Понятно, что за списанные 15 гривен остатка судиться никто не будет, но несколько тысяч отсудить обратно вполне реальные шансы, на мой взгляд.
M-Audio
 
Повідомлень: 1634
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:49

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка.
2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.

Вот тут не соглашусь категорически. Нельзя любой беспредел оправдывать тем, что "вы же сами подписали, что согласны с будущими изменениями". Я клиент десятка банков, и это я ещё по-скромному. У меня нет ни времени, ни желания перечитывать талмуды "правил предоставления услуг" каждый раз, когда у кого-то там зачесалась левая пятка. Поэтому я предполагаю, что любые изменения в тарифах вызваны технической необходимостью, или являются следствием естественных процессов (той же инфляции), а не имеют целью наживы на тех, кто оказался недостаточно внимателен к деталям. И это не только моё мнение, есть уже постановления судов (в т.ч. Верховного) на тему того, что клиент, заключая договор, должен ясно понимать условия, на которых ему будут оказываться услуги. А о какой ясности можно говорить, если эти условия неизвестны даже противоположной стороне.
Понятно, что за списанные 15 гривен остатка судиться никто не будет, но несколько тысяч отсудить обратно вполне реальные шансы, на мой взгляд.

ИМХО этот публичный договор вообще нужно отменять которым банк как хочет так и вертит. Или менять правила уведомления клиентов и частоту изменения тарифов.
Уже ж были прецеденты подмены файлов на сайтах и банкам это с рук сходило.
Никто никак не решится написать петицию президенту :roll:

ЗЫ
а вообще да - недавно было решение по кредиту от бегемота. типа если личной подписи клиента нет под условиями договора то значит клиент ниче и не должен.
и всякие отсылки на где то там условия не проканали.
mephala
 
Повідомлень: 5046
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  #<1 ... 7396739773987399
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